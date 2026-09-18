T. rex a sangue caldo: l’indizio arriva dai denti

Dai denti di T. rex arriva un indizio che ribalta una delle immagini più consolidate sul più celebre dei predatori preistorici, quella di un rettile lento e dipendente dal calore esterno. Il quadro che emerge è opposto: un animale dal sangue caldo, con un motore interno abbastanza potente da permettergli di vivere anche in ambienti di freddo intenso, non soltanto nelle pianure tiepide e umide che siamo abituati a vedere nelle ricostruzioni.

La cosa interessante è che a parlare non sono le ossa delle zampe o la forma del cranio, ma proprio i denti. Strumenti da lavoro, per un carnivoro di quelle dimensioni, e allo stesso tempo piccoli archivi biologici. Crescono, registrano, conservano. Ed è da lì che arriva la lettura del metabolismo di Tyrannosaurus rex, una questione che gli studiosi si portano dietro da generazioni e che ha diviso il mondo della paleontologia in due tifoserie abbastanza rumorose.

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Perché il sangue caldo cambia il racconto dei dinosauri

Per buona parte del Novecento i dinosauri sono stati raccontati come lucertoloni giganti, creature che avevano bisogno del sole per mettersi in moto e che al primo abbassamento di temperatura si spegnevano come un motore in panne. Una visione comoda, anche narrativamente, perché spiegava tutto con eleganza. Compresa l’estinzione.

Se invece T. rex produceva calore da solo, il discorso si complica in modo sostanziale. Un animale endotermico si muove di più, caccia in condizioni ambientali più varie, colonizza territori che a un rettile puro resterebbero preclusi. E qui entra in gioco la faccenda del freddo profondo: non si parla di un predatore confinato alle zone più clementi del pianeta, ma di un organismo attrezzato per sopportare climi duri. Il che allarga di molto lo spazio in cui poteva vivere e cacciare.

Il colpo dell’asteroide e la storia dei mammiferi

C’è poi una conseguenza che tocca direttamente un’altra grande narrazione, quella che spiega la sopravvivenza dei mammiferi dopo l’impatto dell’asteroide. Per anni la versione più diffusa è stata più o meno questa: il cielo si oscura, le temperature crollano, i dinosauri dal sangue freddo non riescono a reggere e lasciano il campo libero a bestiole piccole, pelose e capaci di scaldarsi da sole.

Una spiegazione che funziona solo se la premessa è vera. E se i denti dicono che T. rex era tutt’altro che una creatura fredda e passiva, allora quella premessa non sta più in piedi. Non basta più dire che i mammiferi hanno vinto perché avevano il termostato interno e i dinosauri no, visto che quel termostato ce l’aveva anche il predatore più imponente del Cretaceo.

Resta il fatto che i grandi dinosauri se ne sono andati e i mammiferi no. Solo che la causa va cercata altrove, non nella temperatura corporea. Dimensioni, fabbisogno di cibo, capacità di nascondersi, velocità di riproduzione: le variabili in gioco sono molte e nessuna si riduce a una formula semplice. L’estinzione di massa, letta con questa lente, somiglia meno a una selezione tra sangue caldo e sangue freddo e più a una catastrofe che ha premiato chi consumava poco e chiedeva poco all’ambiente.

Per il tirannosauro, intanto, cambia il ritratto. Non più il gigante che aspetta il sole per iniziare la giornata, ma un cacciatore attivo, con una fisiologia da animale a tutti gli effetti moderno nella gestione del calore, in grado di reggere condizioni che fino a poco tempo fa gli venivano negate.

Fonte: TecnoAndroid