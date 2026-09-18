Ibride cinesi, l’UE chiede un freno volontario o scattano dazi

Dopo la partita sulle elettriche, il nuovo terreno di scontro commerciale tra Bruxelles e Pechino riguarda gli ibridi cinesi, con l’Unione europea che chiede alla Cina un freno volontario alle esportazioni e, in caso di rifiuto, lascia intravedere l’arrivo di nuovi dazi. Un passaggio che dice molto sullo stato di salute dell’industria automobilistica del continente e sulla fatica europea nel tenere insieme due cose che difficilmente convivono, l’apertura dei mercati e la difesa delle proprie fabbriche.

La richiesta è chiara nella forma e delicata nella sostanza. Bruxelles non parte da una tariffa imposta dall’alto, ma da un invito a contenere i volumi in arrivo. Una limitazione volontaria delle esportazioni è uno strumento che nella storia del commercio internazionale è stato usato più volte, proprio per evitare lo scontro frontale. Funziona così, il paese esportatore accetta di autoregolarsi, il paese importatore evita di alzare barriere che poi finiscono per innescare rappresaglie. Se però l’accordo non arriva, resta sul tavolo l’arma più diretta, i dazi.

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Perché l’Europa guarda adesso alle ibride e non solo alle elettriche

Il precedente è recente e piuttosto noto. Le auto elettriche di produzione cinese sono già state oggetto di misure europee, con l’obiettivo dichiarato di riequilibrare un mercato considerato distorto. Il risultato, almeno in parte, è stato uno spostamento dell’attenzione dei costruttori verso altre motorizzazioni. Le vetture ibride rientrano in questa categoria, perché permettono di raggiungere il cliente europeo senza incappare nelle stesse regole pensate per le elettriche pure.

Da qui la mossa di Bruxelles, che prova a chiudere in anticipo una porta rimasta socchiusa. La logica è quella del fronte commerciale che si sposta, non del capitolo che si chiude. E il fatto che l’Unione europea senta il bisogno di intervenire anche su questo segmento racconta quanto la pressione competitiva sia percepita come concreta, non teorica.

C’è poi il tema industriale, quello che pesa davvero nelle stanze delle istituzioni. L’industria automobilistica europea attraversa una fase complicata, fatta di margini sotto stress, transizione tecnologica costosa e domanda che non sempre risponde come previsto. In questo quadro, ogni ulteriore quota di mercato conquistata da produttori esterni diventa una questione politica, non solo economica.

Il rischio di una trattativa che si trasforma in scontro

Il punto più scivoloso riguarda la reazione di Pechino. Una richiesta di autolimitazione può essere accolta come compromesso ragionevole oppure letta come pressione unilaterale, e nel secondo caso la strada porta quasi sempre verso misure di ritorsione su altri settori. L’Europa lo sa, e proprio per questo sceglie di muoversi prima con la diplomazia commerciale e solo dopo, eventualmente, con le tariffe.

Resta il nodo di fondo, quello che accompagna ogni decisione di questo tipo. Bruxelles ha costruito buona parte della propria identità economica sul libero scambio, sulla convinzione che i mercati aperti producano più vantaggi che danni. Allo stesso tempo si trova a gestire un settore strategico, l’automotive, che occupa milioni di persone e che oggi mostra segnali di fragilità evidenti. Tenere insieme le due cose è un esercizio che si complica ogni volta che arriva una nuova ondata di concorrenza.

Il messaggio inviato alla Cina, in ogni caso, è arrivato. Ora la palla passa alle scelte di Pechino sui volumi di esportazioni verso il mercato europeo, con la prospettiva dei nuovi dazi che rimane l’alternativa esplicita in caso di mancato accordo.

Fonte: TecnoAndroid