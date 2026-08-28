Chrome in Flatpak, Google inizia a testare il supporto su Linux

Qualcosa si muove sul fronte di Chrome in formato Flatpak, perché Google ha cominciato a testare il supporto a questo sistema di pacchettizzazione su Linux, sia per il browser proprietario sia per Chromium. Le prime modifiche sono già finite nel codice del progetto e non sono dettagli marginali: comprendono gli strumenti necessari per costruire i pacchetti Flatpak e gli identificativi dedicati, distinti per Chromium e per Google Chrome. Un segnale concreto, anche se ancora tutto da interpretare.

Oggi la distribuzione ufficiale del browser su Linux passa da pacchetti DEB e RPM, quelli storici, quelli che chiunque abbia installato Chrome su Ubuntu o Fedora conosce bene. Su Flathub una versione Flatpak esiste già, funziona, viene aggiornata, ma è mantenuta dalla community e non da Google. Una differenza che conta parecchio, soprattutto per chi tiene alla catena di fiducia tra chi scrive il software e chi lo impacchetta.

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Perché il codice non equivale a un annuncio

Attenzione a non correre troppo. La comparsa di quel codice non significa che un pacchetto Flatpak ufficiale sia già in programma. Tom Anderson, sviluppatore di Chrome coinvolto nelle modifiche, ha spiegato che i test hanno un obiettivo diverso: verificare configurazioni più restrittive del sandbox e allargare il supporto ai portali XDG, cioè quei meccanismi standard che permettono a un’applicazione isolata di dialogare con il resto del sistema, dalla selezione dei file all’apertura dei link.

Detto in parole semplici, il lavoro serve prima di tutto a rendere il browser più solido dentro ambienti chiusi. Che poi questo apra la strada a una distribuzione ufficiale è possibile, ma nessuno lo ha confermato.

Due gabbie che non si incastrano bene

Il nodo tecnico è interessante e spiega perché la faccenda si trascina da anni. Chromium usa un proprio sistema di isolamento per separare schede e processi dal resto della macchina, una specie di gabbia interna costruita su misura. Flatpak, dal canto suo, esegue già le applicazioni dentro un ambiente isolato. Due gabbie, una dentro l’altra, con regole diverse. Farle convivere non è banale e chi ha provato a impacchettare software basato su Chromium lo sa fin troppo bene.

Le versioni distribuite tramite Flathub aggirano il problema con Zypak, un livello di compatibilità adottato da diverse applicazioni costruite su Chromium ed Electron proprio per far funzionare correttamente il sandbox all’interno di Flatpak. Funziona, ma resta una toppa, per quanto ben cucita. Ogni strato aggiuntivo introduce complessità e potenziali punti deboli.

Cosa cambierebbe con un supporto nativo

Un intervento diretto nel codice di Chromium potrebbe ridurre la necessità di queste soluzioni intermedie e semplificare parecchio la vita a chi distribuisce il browser in formato Flatpak. Meno strati, meno manutenzione, aggiornamenti più lineari. Per l’ecosistema Linux sarebbe una notizia rilevante, considerando quanto Flatpak sia diventato centrale nelle distribuzioni immutabili e in quelle che puntano su un modello di installazione uniforme, indipendente dalla distro sottostante.

Google, va ribadito, non ha comunicato date né ha confermato l’intenzione di pubblicare Chrome ufficialmente su Flathub. Nessun impegno formale, nessuna roadmap. La differenza rispetto al passato però c’è ed è sostanziale: fino a ieri il supporto Flatpak era un affare esclusivo della community, con tutti i limiti del caso, mentre adesso viene sperimentato dentro il progetto Chromium, con gli strumenti e le risorse che questo comporta.