Metro 2039 arriva a febbraio 2027: trailer e Collector’s Edition

Con un trailer piuttosto lungo e parecchio scenografico, Metro 2039 si è preso una delle fette più grosse dell’Opening Night Live della Gamescom 2026, mostrando finalmente qualcosa di concreto sul gameplay e sulle ambientazioni del nuovo capitolo. Non solo immagini d’atmosfera, quindi, ma anche la conferma di quando il gioco arriverà sugli scaffali digitali, un dettaglio che in molti aspettavano da mesi.

La data indicata è febbraio 2027, con uscita prevista su PC, PS5 e Xbox Series X|S. A salire sul palco dell’ONL è stato il team di 4A Games, che continua a lavorare sulla celebre serie di sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo e ambientazione post apocalittica. La pubblicazione, come da tradizione per il franchise, resta affidata a Deep Silver.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Mosca occupata, stealth e sparatorie

A illustrare il video ci hanno pensato Jon Bloch, produttore esecutivo di 4A Games, e Pavel Ulmer, co direttore creativo e responsabile audio. Il filmato aggiunge tasselli sul passato oscuro e sull’identità ancora nebulosa di The Stranger, il protagonista, che alterna approcci furtivi a scontri decisamente più diretti per muoversi dentro una Mosca finita sotto il controllo del Novoreich.

Le nuove ambientazioni sono forse la parte più interessante del trailer. Si passa dalla vita quotidiana nella stazione di Sevastopolskaya, con quel senso di comunità claustrofobica che la serie ha sempre saputo raccontare bene, alla superficie di Mosca, irradiata al punto da risultare letale. Due mondi opposti, uno sotterraneo e brulicante, l’altro vuoto e ostile, che nel video si alternano con un ritmo studiato per far percepire il contrasto. Sul fronte puramente ludico, il video mette in fila alcune sequenze di azione stealth in prima persona e diversi momenti di combattimento a fuoco. Nulla di rivoluzionario rispetto all’identità della saga, ma la presentazione approfondita di 4A Games serviva proprio a chiarire che l’impianto resta quello, con una cura maggiore verso la messa in scena e le situazioni ambientali.

La Collector’s Edition e i numeri della vigilia

Insieme al trailer sono arrivati anche i primi dettagli sulla Collector’s Edition di Metro 2039, che sarà prenotabile entro la fine dell’anno. Dentro la confezione, tra le altre cose, ci sarà una replica autentica dell’elmetto spartano appartenente al misterioso Straniero, riprodotto con tutti i segni delle battaglie affrontate. Un oggetto da vetrina più che da collezione generica, pensato chiaramente per chi la serie la segue da tempo. Vale la pena ricordare che questo non è il primo assaggio del gioco. C’era già stato un trailer durante l’Xbox Games Showcase, e da allora l’attenzione attorno al progetto è cresciuta parecchio. Il dato che circola parla di 1 milione di giocatori che hanno già inserito il titolo nella propria lista dei desideri, una cifra che dà l’idea di quanto il ritorno del franchise sia atteso.

Il fatto che 4A Games abbia scelto un palco come quello dell’Opening Night Live per mostrare il gameplay, e non un semplice video pubblicato online, dice qualcosa sulla fiducia riposta nel progetto. La finestra di febbraio 2027 lascia ancora un anno abbondante di lavorazione, tempo che il team sembra intenzionato a sfruttare per rifinire quello che è stato mostrato.

Chi conosce la serie sa che le ambientazioni sotterranee e le incursioni in superficie sono da sempre il cuore dell’esperienza, e da questo punto di vista Metro 2039 non sembra voler cambiare formula. Piuttosto, la sensazione è quella di un capitolo che vuole spingere sulla narrazione, considerando quanto spazio il trailer ha dedicato alla figura di The Stranger e al suo passato mai del tutto svelato. La Mosca occupata dal Novoreich, da questo punto di vista, funziona come cornice perfetta per un racconto che promette di essere piuttosto cupo.