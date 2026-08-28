Rayman Legends Retold arriva il 1° ottobre 2026: nuovo trailer

Ubisoft ha scelto il palco dell’Opening Night Live 2026 per rimettere sotto i riflettori Rayman Legends Retold, la rilettura moderna di uno dei platform più amati della casa francese. Nuovo trailer, quindi, con sequenze di gameplay aggiornate e una veste grafica che appare decisamente rifatta rispetto all’originale. E soprattutto una data confermata sul calendario, quella del 1° ottobre 2026, ormai a poca distanza.

Il filmato mostrato durante la serata inaugurale della Gamescom ha puntato tutto sulla resa visiva, con animazioni nuove e un colpo d’occhio che prova a portare nel presente uno dei capitoli più celebrati della serie. Niente stravolgimenti annunciati sulla struttura, almeno da quanto si è visto, ma un lavoro di rifinitura che riguarda l’aspetto e il movimento dei personaggi.

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Cosa ha mostrato il trailer di Rayman Legends Retold

Le immagini scelte da Ubisoft per l’ONL 2026 hanno insistito sulle fasi di gioco vere e proprie, quindi salti, corse, inseguimenti, tutto quel repertorio che ha reso l’originale un punto di riferimento per il genere. Le animazioni risultano più fluide e definite, e la nuova veste grafica si nota in particolare negli sfondi e nella pulizia generale dell’immagine. Chi ha giocato la versione di partenza troverà scenari riconoscibili, presentati però con un livello di dettaglio diverso.

La formula del “retold” suggerisce proprio questo tipo di approccio, ovvero una riproposizione che conserva l’identità del titolo di riferimento e ne aggiorna la superficie. Un’operazione che negli ultimi anni ha coinvolto parecchi classici, e che nel caso di Rayman ha un senso particolare, considerando quanto lo stile artistico della serie abbia contribuito alla sua fama. Il tratto disegnato a mano, le tavolozze accese, i personaggi elastici e sopra le righe restano gli elementi su cui il progetto sembra volersi giocare la partita.

Una data ravvicinata e il ritorno del platform

Il dato più concreto emerso dalla presentazione riguarda l’uscita, fissata per il 1° ottobre 2026. Una finestra autunnale piuttosto affollata, come da tradizione, che vedrà il ritorno del personaggio in un momento in cui il platform bidimensionale ad alto tasso di precisione non è più il genere dominante che era stato negli anni passati. Ubisoft, però, ha deciso di presentarsi comunque all’appuntamento più visibile dell’estate videoludica per ricordare al pubblico che il progetto esiste, procede e ha una data.

Vale la pena sottolineare come la scelta di mostrare gameplay e non solo sequenze di montaggio racconti qualcosa sullo stato dei lavori. Quando un publisher porta all’Opening Night Live spezzoni giocati a poche settimane dal lancio, di solito significa che la fase di rifinitura è ormai avviata verso la chiusura. Il trailer, tra l’altro, si è mosso su un ritmo serrato, alternando ambientazioni diverse senza soffermarsi troppo su nessuna, quasi a voler suggerire varietà più che approfondire un singolo aspetto.

Per chi ha seguito la serie negli anni, il richiamo è immediato. Rayman Legends Retold torna su un materiale che era già considerato riuscito, e la scommessa sta tutta nel capire quanto il nuovo trattamento riesca a valorizzarlo senza tradire ciò che funzionava. Le prime immagini in movimento hanno dato qualche indicazione, il resto passerà dalle mani di chi metterà mano al pad il 1° ottobre 2026.