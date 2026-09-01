ChatGPT, Reddit e Roblox sotto la lente UE: 4 mesi per adeguarsi

La Commissione europea ha deciso di mettere ChatGPT, Reddit e Roblox nella stessa categoria dei colossi digitali già sorvegliati da Bruxelles, con tutto quello che ne consegue in termini di obblighi. Le tre piattaforme hanno quattro mesi di tempo per adeguarsi alle regole più stringenti previste dal DSA, il regolamento europeo sui servizi digitali. Non è una sanzione, non è un processo, ma è un cambio di status che pesa parecchio, perché sposta questi servizi in un girone dove la vigilanza è diretta e continua.

La logica dietro la decisione è semplice da riassumere. Quando un servizio raggiunge una diffusione tale da influenzare la vita quotidiana di milioni di persone in Europa, smette di essere trattato come una piattaforma qualsiasi. Bruxelles applica allora il pacchetto di regole più severo, quello riservato ai grandi player, con controlli che partono dall’alto e non passano più soltanto dalle autorità nazionali.

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Cosa cambia per ChatGPT, Reddit e Roblox

Il salto di categoria significa responsabilità aggiuntive e verifiche periodiche. Le piattaforme che rientrano nella fascia più alta del regolamento europeo sul digitale devono analizzare i rischi legati ai propri servizi, spiegare come intendono ridurli e sottoporsi a controlli indipendenti. Devono anche garantire maggiore trasparenza sul funzionamento dei sistemi che decidono cosa mostrare agli utenti e su come vengono gestite le segnalazioni dei contenuti problematici.

Per ChatGPT il discorso è particolarmente interessante, perché parliamo di un assistente conversazionale e non di un social network tradizionale. Il fatto che finisca in questa lista racconta bene quanto l’intelligenza artificiale generativa sia entrata nelle abitudini quotidiane degli europei, al punto da essere trattata come un’infrastruttura di massa. Un passaggio che sposta l’asticella per tutto il settore, non solo per chi sviluppa chatbot.

Discorso diverso per Reddit, che vive di contenuti pubblicati dagli utenti e di comunità autogestite, spesso con regole interne decise dai moderatori volontari. Qui il tema centrale resta la gestione dei contenuti illegali e dei meccanismi di segnalazione, un terreno su cui le piattaforme sociali si giocano da anni la credibilità davanti alle istituzioni europee.

Roblox e la questione dei minori

Su Roblox l’attenzione è quasi automatica, visto il pubblico giovanissimo che frequenta la piattaforma. La protezione dei minori è uno dei capitoli su cui il DSA insiste maggiormente, e un servizio costruito attorno a giochi creati dagli stessi utenti si trova per definizione a dover dimostrare che i propri strumenti di sicurezza funzionano davvero. Non basta dichiararlo, va documentato e verificato.

I quattro mesi concessi dalla Commissione europea non sono un periodo di grazia informale. Sono il tempo tecnico per rivedere procedure interne, aggiornare la documentazione, preparare le relazioni richieste e mettere mano a eventuali funzioni che non rispettano gli standard previsti. Chi non arriva pronto all’appuntamento rischia di trovarsi in una posizione scomoda, perché il regolamento prevede strumenti di intervento tutt’altro che simbolici.

Bruxelles, negli ultimi anni, ha costruito pezzo per pezzo un impianto normativo che punta a togliere alle grandi piattaforme la possibilità di autoregolarsi in totale autonomia. L’ingresso di ChatGPT, Reddit e Roblox nel gruppo dei servizi sorvegliati da vicino allarga il perimetro a categorie molto diverse tra loro, dall’assistente basato su intelligenza artificiale al forum, fino alla piattaforma di gioco. Il conto alla rovescia per l’adeguamento è già partito.