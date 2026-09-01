TeamSystem, attacco hacker: rubati IBAN e dati contabili

Un attacco hacker a TeamSystem ha portato alla copia verso l’esterno di dati sensibili appartenenti ai clienti del gruppo, tra cui coordinate bancarie, informazioni anagrafiche e il contenuto delle movimentazioni contabili registrate nel software. L’accesso non autorizzato ai sistemi è stato rilevato nel pomeriggio del 24 agosto, mentre la comunicazione ufficiale ai clienti è partita via mail due giorni dopo, il 26 agosto. Nel mirino la piattaforma Contabilità in Cloud, uno degli strumenti più usati da piccole imprese, commercialisti e partite Iva per fatture elettroniche, registri contabili e adempimenti fiscali.

Parliamo di un nome pesante nel panorama tecnologico italiano. TeamSystem, sede a Pesaro, ha superato il miliardo di euro di fatturato nel 2025 ed è considerata l’azienda leader nel supporto ai professionisti su paghe, contributi e obblighi verso il fisco. Le categorie di dati esfiltrati indicate dalla società sono quattro e sono tutte delicate: dati anagrafici, dati di contatto quindi email e numeri di telefono, coordinate bancarie e appunto il contenuto delle scritture contabili caricate nel gestionale. Le verifiche svolte finora, invece, escludono la compromissione delle credenziali di accesso al servizio. In altre parole gli attaccanti non avrebbero le password degli utenti.

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Cosa rischiano davvero le aziende coinvolte

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha chiarito che l’incidente informatico non ha avuto impatto sui singoli cittadini, ma produce effetti sulle imprese clienti dell’azienda. Il rischio concreto, spiegano, si concentra sulle campagne di phishing costruite per arrivare a frodi finanziarie. Il caso più classico è l’Iban swapping, una tecnica vecchia ma spaventosamente efficace proprio perché non richiede alcuna intrusione tecnica.

Funziona così. Il truffatore scrive presentandosi come un fornitore reale, cita una fattura reale, e avvisa che le coordinate bancarie sono cambiate. Il pagamento successivo finisce su un conto che controlla lui. Nessun sistema viene bucato in quel momento, è la vittima stessa a disporre il bonifico convinta di pagare il fornitore di sempre. Con in mano anagrafiche, contatti, Iban e movimenti contabili, una mail di questo tipo diventa credibile fin nei dettagli, e qui sta il vero problema. Non è un caso che l’invito arrivato dagli esperti sia molto pratico. Ranieri Razzante, docente universitario e specialista di cybercrime, ha consigliato agli intestatari dei conti di controllare con attenzione i movimenti bancari in questi giorni e di bloccare subito eventuali pagamenti sospetti. Lo stesso Razzante non ha usato mezzi termini sulla vicenda: che una violazione del genere abbia colpito un’azienda italiana di quel calibro, per di più strutturata sul fronte della cybersicurezza, resta a suo giudizio «veramente inspiegabile».

Le domande ancora senza risposta

Sul piano tecnico il quadro è tutt’altro che completo. TeamSystem non ha reso noto il vettore d’ingresso usato dagli aggressori, non ha indicato quale vulnerabilità sia stata sfruttata e non ha precisato da quanto tempo gli intrusi fossero dentro l’infrastruttura. Il 24 agosto è la data del rilevamento, che non coincide necessariamente con l’inizio dell’attacco. È una distinzione tutt’altro che formale, perché nella maggior parte degli incidenti di questo tipo la permanenza silenziosa nei sistemi precede di parecchio la scoperta.

Ignoto anche il volume complessivo dei dati rubati e il numero esatto di soggetti coinvolti. Considerando la platea che utilizza Contabilità in Cloud, fatta soprattutto di studi professionali e microimprese, si tratta di una zona grigia non piccola. Per ora la difesa più solida a disposizione di chi usa la piattaforma rimane la diffidenza verso qualsiasi comunicazione che chieda di aggiornare un Iban, anche quando arriva da un mittente che sembra conosciuto e cita numeri di fattura corretti. Una verifica telefonica diretta con il fornitore, prima di autorizzare il bonifico, resta il controllo che ferma la frode.