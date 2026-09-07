ChatGPT, le tue chat possono finire davanti a un giudice

Le conversazioni con ChatGPT possono finire davvero in tribunale, e questo è il punto che molti utenti non hanno ancora messo a fuoco quando aprono l’app per sfogarsi o chiedere consiglio. Parlare con un chatbot somiglia tantissimo a confidarsi con una persona, tanto che ormai gli si raccontano problemi di lavoro, dubbi sulla salute, crisi sentimentali e, con frequenza sempre maggiore, anche guai legali. Quella chiacchierata che sembra chiusa dentro uno schermo, però, ha una caratteristica scomoda, perché un giorno potrebbe trasformarsi in una prova davanti a un giudice. Il malinteso nasce da un’abitudine mentale piuttosto comprensibile. Il tono della conversazione è intimo, le risposte arrivano calibrate, nessuno ascolta dall’altra parte della stanza. Ma la sensazione di riservatezza non è la stessa cosa della riservatezza riconosciuta dalla legge, e la differenza pesa molto più di quanto sembri.

Perché confidarsi con un chatbot non è come parlare con un avvocato

Va chiarito subito un aspetto giuridico che spesso viene dato per scontato in modo sbagliato. Parlare con un’intelligenza artificiale non equivale, dal punto di vista del diritto, a parlare con un avvocato, un medico o uno psicoterapeuta. Quelle professioni sono coperte da forme specifiche di segreto, costruite nel tempo proprio per permettere alle persone di dire tutto senza timore che le loro parole vengano usate contro di loro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le conversazioni con ChatGPT e con gli altri chatbot, invece, in generale non godono dello stesso privilegio legale. Non c’è un vincolo professionale equivalente, non c’è una protezione automatica, non c’è un perimetro dentro il quale quelle frasi restano al sicuro per definizione. Il risultato è che una richiesta di consiglio su una questione delicata resta un testo scritto, archiviato, potenzialmente recuperabile. È una distinzione che cambia il modo di usare questi strumenti. Chiedere a un chatbot come funziona una procedura di separazione è una cosa, raccontargli nel dettaglio comportamenti propri o di altri è un’altra, perché nel secondo caso si sta producendo materiale scritto che descrive fatti e intenzioni.

Quante volte le chat sono già arrivate davanti a un giudice

Il fenomeno non è teorico. Negli ultimi due anni le conversazioni con i chatbot sono comparse in almeno 12 procedimenti giudiziari pubblici, un numero che da solo racconta come questi dati abbiano già iniziato a circolare nelle aule di giustizia. Non parliamo di ipotesi futuribili o di scenari da convegno, ma di casi concreti in cui il contenuto di una chat è entrato nel fascicolo. La logica è la stessa che negli anni ha riguardato messaggi, email, cronologie di ricerca e chat di gruppo. Tutto quello che viene scritto e conservato può, in determinate circostanze, essere richiesto e valutato. La novità sta nel tipo di contenuto, perché con un’AI le persone tendono a essere molto più esplicite di quanto sarebbero in una conversazione con un conoscente, quasi come se stessero scrivendo un diario.

Da qui nasce l’aspetto più delicato della questione. Un diario cartaceo resta in un cassetto, mentre una conversazione con ChatGPT vive su server, viene archiviata e resta associata a un account. La privacy percepita e la protezione legale effettiva sono due cose diverse, e la seconda non segue automaticamente la prima. Il consiglio pratico che emerge da questo quadro è semplice nella sua ruvidità. Trattare i chatbot come strumenti utilissimi per informarsi, capire, organizzare pensieri, senza però riversarci dentro confessioni o dettagli che non si vorrebbero mai vedere letti ad alta voce da un estraneo. Perché nel momento in cui una chat entra in un procedimento, il tono confidenziale con cui era stata scritta non conta più nulla, conta soltanto quello che c’è scritto.