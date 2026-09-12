Windows 11, il bug del mouse colpisce solo alcuni PC

Chi ha installato l’aggiornamento KB5120998 su Windows 11 e si è ritrovato il cursore del mouse tornato alle impostazioni predefinite ha ora una spiegazione ufficiale da parte di Microsoft. Il problema non colpisce tutti, ma solo i sistemi con lingua diversa dall’inglese, quindi anche le installazioni italiane rientrano nella lista dei potenziali interessati. La causa, secondo l’azienda, sta in alcuni componenti di codice usati proprio nelle versioni non inglesi del sistema operativo.

Il bug era stato confermato il venerdì successivo al rilascio della patch, distribuita il 27 agosto 2026 come aggiornamento preview per Windows 11 nelle versioni 25H2 e 24H2. Un pacchetto che, sulla carta, portava miglioramenti al menu Start, alla barra delle applicazioni e alla ricerca di Windows. Peccato che, poco dopo l’installazione, diversi utenti abbiano iniziato a segnalare la stessa anomalia: le personalizzazioni del puntatore del mouse venivano modificate o azzerate in automatico, senza possibilità di ripristinarle.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa succede alle impostazioni del mouse

Microsoft aveva descritto la situazione in modo piuttosto asciutto, spiegando che dopo l’installazione degli aggiornamenti rilasciati dal 27 agosto 2026 in poi le impostazioni di personalizzazione del mouse venivano riportate ad alcuni valori standard. Nel mirino finiscono in particolare il cursore e le animazioni del cursore selezionate all’interno delle Proprietà del mouse di Windows. Chi aveva scelto un puntatore personalizzato, insomma, se lo è ritrovato sostituito da quello di default, e i tentativi di rimettere le cose a posto non hanno funzionato.

L’aggiornamento pubblicato martedì sulla dashboard Windows release health ha aggiunto il tassello mancante. L’indagine successiva ha mostrato che il difetto riguarda esclusivamente i dispositivi non inglesi. Nelle lingue coinvolte, spiega l’azienda, queste impostazioni non riescono a caricarsi e il sistema ripiega su un valore predefinito. Una dinamica che rende il malfunzionamento facilmente riproducibile in tutti i paesi dove Windows viene usato nella lingua locale.

Vale la pena ricordare che KB5120998 è un aggiornamento opzionale e non di sicurezza. Per riceverlo bisogna cliccare sul collegamento Scarica e installa all’interno di Windows Update. C’è però un’eccezione che spiega perché parecchi utenti se lo sono ritrovati sul PC senza averlo cercato: se è attiva l’opzione che permette di ottenere gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili, la preview viene scaricata e installata in automatico.

Non è il primo problema legato al mouse

Negli ultimi mesi Microsoft ha dovuto mettere mano più di una volta a problemi che coinvolgono periferiche di input. A ottobre erano arrivati aggiornamenti d’emergenza per sistemare un bug che rendeva inutilizzabile l’ambiente di ripristino di Windows, il cosiddetto WinRE, disattivando mouse e tastiere USB. Un guaio non da poco, considerando che proprio in quello scenario il mouse serve per uscire dai pasticci.

Più di recente l’azienda ha confermato di stare indagando su un altro difetto, questa volta legato a Outlook classico, dove per alcuni utenti il puntatore del mouse sparisce semplicemente passando sopra l’interfaccia del programma. E sempre in questi giorni è arrivata un’ulteriore ammissione, riferita ancora una volta allo stesso pacchetto: mercoledì Microsoft ha riconosciuto che su alcuni dispositivi le impostazioni del desktop di Windows vengono perse o riportate ai valori iniziali dopo l’installazione di KB5120998.

Il quadro, per chi utilizza Windows 11 in italiano o in qualsiasi altra lingua diversa dall’inglese, è quindi abbastanza chiaro. L’aggiornamento resta opzionale, la sua installazione non è obbligatoria e chi vuole evitare sorprese può semplicemente non selezionarlo, controllando però che l’opzione per ricevere automaticamente le novità in anteprima sia disattivata. Microsoft non ha ancora comunicato una data per la correzione definitiva dei componenti di codice responsabili del problema nelle installazioni non inglesi.