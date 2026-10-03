Cernie e luna piena: il raduno di massa per la riproduzione

Sotto la luna piena migliaia di cernie si radunano per riprodursi, regalando uno dei più grandi spettacoli della natura. Colpiscono le dimensioni del raduno e anche la precisione con cui questi pesci sembrano darsi appuntamento, sempre nella stessa fase lunare. Per chi vive sott’acqua, a quanto pare, accoppiarsi quando il disco lunare è pieno porta parecchi vantaggi. Da qui nasce la curiosità attorno al fenomeno, perché non si tratta dell’incontro casuale di pochi esemplari. È un vero raduno di massa che coinvolge migliaia di animali nello stesso momento.

Un appuntamento scandito dal cielo

La prima domanda riguarda il tempismo. Come fanno le cernie a capire quando è arrivato il momento di riunirsi? Migliaia di pesci che convergono tutti insieme non sono un dettaglio da poco, e proprio la sincronia di questa riproduzione collettiva rende l’evento così straordinario agli occhi di chi lo osserva. Un raduno di queste proporzioni richiede un segnale comune, qualcosa che tutti gli esemplari siano in grado di cogliere. La luna, con il suo ciclo regolare, diventa così il riferimento attorno a cui ruota l’intero appuntamento delle cernie.

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Perché proprio con la luna piena

Poi c’è il perché. La scelta di questa precisa fase lunare non appare casuale. Per le creature marine riprodursi in quelle notti offre diversi benefici, ed è questo il motivo che spinge le cernie a concentrare la deposizione proprio quando la luna brilla nella sua forma completa. Il fenomeno unisce quindi due interrogativi distinti ma legati tra loro. Da un lato il modo in cui questi pesci riescono a ritrovarsi tutti insieme nel momento giusto, dall’altro la ragione per cui quel momento coincide con la luna piena. Sott’acqua, accoppiarsi in quelle notti comporta molti vantaggi. Immaginate di assistere ad un fenomeno di tale portata, la natura è così complicata, mistica, magica e non fa altro che dimostrarcelo ogni singola volta.

Fonte: TecnoAndroid