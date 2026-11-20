Caviar, il marchio noto per trasformare gli smartphone in oggetti di lusso, ha scelto di sfruttare l’attesa per GTA 6 e, proprio nel giorno dell’uscita del gioco, ha presentato una serie di personalizzazioni ispirate al titolo e all’intero franchise. La collezione si chiama Most Wanted e coinvolge diversi dispositivi di fascia alta: iPhone 18 Pro, iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra e perfino gli occhiali smart Ray Ban Wayfarer Gen 2. Una scelta che mescola il mondo dei videogiochi con quello dell’artigianato di lusso, con materiali preziosi e richiami piuttosto espliciti all’universo creato da Rockstar.

Il filo conduttore della gamma è chiaro fin dal primo sguardo. Ogni modello riprende un elemento riconoscibile della saga, che sia una meccanica di gioco, un’arma o l’atmosfera di Miami, la città reale a cui si ispira Vice City. I prezzi, com’era prevedibile, sono lontanissimi da quelli dei telefoni di serie e si muovono tutti sopra la soglia dei 9.000 euro.

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iPhone Duo e iPhone 18 Pro, tra coccodrillo rosa e oro 24 carati

Credits: TecnoAndroid

Il pezzo più costoso dell’intera collezione è iPhone Duo nella versione chiamata Pink Alligator, proposta a circa 11.300 euro. Il retro è rivestito in pelle di coccodrillo rosa abbinata a titanio di grado aerospaziale, mentre al centro spicca un emblema con sei stelle. Il riferimento è immediato per chi conosce la serie: sono le stelle che indicano il livello di ricercato, cioè la meccanica delle taglie che accompagna i giocatori di GTA da sempre.

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Passando a iPhone 18 Pro e alla variante Max, le opzioni sono due. La prima si chiama Neon Vice e parte da circa 9.600 euro. Qui il design ruota attorno a una rappresentazione in bassorilievo di una pistola Beretta 92FS, accompagnata da inserti in smalto color magenta e turchese, due tonalità che richiamano in modo diretto le luci al neon tipiche dell’estetica della serie. La seconda proposta, battezzata Gangster, costa invece circa 10.100 euro e punta su una finitura in oro 24 carati impreziosita da un motivo decorativo inciso che ricorda le foglie di palma. Anche in questo caso il collegamento con l’ambientazione tropicale del gioco è piuttosto evidente.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra omaggia l’Art Déco di South Beach

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Non c’è solo Apple nella collezione. Anche il pieghevole di Samsung riceve il suo trattamento speciale con la versione Ocean Drive di Galaxy Z Fold 8 Ultra, venduta a circa 10.000 euro. Il telaio in titanio è stato placcato in oro 24k e decorato con motivi geometrici che si ispirano all’architettura Art Déco di South Beach, il celebre quartiere di Miami. Il nome stesso rimanda a una delle strade più famose della zona, rendendo il legame con l’immaginario di Vice City ancora più marcato.

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Nella gamma compaiono poi gli occhiali smart Ray Ban Wayfarer Gen 2, segno che Caviar ha voluto estendere il progetto oltre gli smartphone e coinvolgere anche il segmento dei dispositivi indossabili.

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Per chi invece si accontenta delle versioni standard, i modelli coinvolti si trovano in vendita online a cifre decisamente più abbordabili. iPhone Duo è disponibile a 2.369 euro, mentre iPhone 18 Pro Max si trova a partire da 1.449 euro. iPhone 18 Pro parte da 1.269 euro e Galaxy Z Fold 8 Ultra è acquistabile da 1.299 euro.

Fonte: TecnoAndroid