Sul mercato da pochissimo tempo, iPhone Duo si ritrova già a ospitare un sistema operativo che nessuno si sarebbe aspettato di vederci sopra. Qualcuno è infatti riuscito ad avviare Windows 11 sullo smartphone di Apple e lo ha fatto senza ricorrere al jailbreak, cioè senza forzare le protezioni del telefono. Non si tratta di una semplice simulazione a distanza né di un trucco visivo. Il sistema di Microsoft gira in locale come un vero desktop basato su architettura ARM, e il progetto è aperto a chiunque voglia provarlo sul proprio dispositivo.

C’è una certa tradizione dietro esperimenti di questo genere. Basta che un dispositivo esca con un sistema operativo perché qualcuno provi subito a installarne un altro, un po’ per curiosità e un po’ per il gusto della sfida. Stavolta però l’aspetto più interessante non riguarda tanto la velocità con cui il porting è arrivato. Conta soprattutto il fatto che tutto funzioni su un telefono rimasto integro, senza modifiche invasive al software di base.

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WindowsiOS, il progetto che porta Windows 11 su iPhone Duo

L’impresa porta la firma di Ammaar Reshi, che ha battezzato il suo lavoro con un nome piuttosto eloquente: WindowsiOS. L’obiettivo dichiarato era proprio questo, far funzionare Windows 11 su iPhone Duo evitando qualsiasi jailbreak. E a giudicare dai risultati la scommessa è stata vinta.

Una volta aperto, il dispositivo si trasforma in una sorta di pocket PC con Windows 11 controllato interamente tramite il tocco. L’effetto è curioso, quasi straniante. Lo stesso hardware pensato per l’ecosistema Apple mostra all’improvviso la classica interfaccia del sistema operativo di Microsoft, con lo schermo spiegato che restituisce l’impressione di avere davanti un piccolo computer da tasca più che un telefono. È probabilmente una delle cose più strane che si possano vedere girare su uno smartphone in questo periodo.

Il ruolo di Gemini 4 Carbon nel porting

C’è poi un dettaglio che rende la vicenda ancora più particolare. Per guidare il porting, Reshi si è affidato all’intelligenza artificiale e nello specifico a Gemini 4 Carbon, il modello di punta di Google. Una scelta non banale, visto che nei progetti di questo tipo realizzati con l’aiuto dell’AI è di solito Claude a tirare le fila del lavoro. In questo caso invece la regia tecnica è passata a un altro protagonista del settore. Il risultato dimostra che anche aziende diverse da Anthropic mettono a disposizione modelli capaci di supportare sviluppi tutt’altro che semplici come questo. Spremere Windows 11 sull’hardware di iPhone Duo richiede infatti parecchio lavoro di adattamento, e l’assistenza di Gemini 4 Carbon ha avuto un peso concreto nel percorso che ha portato il sistema a partire correttamente sul telefono.

Chi volesse capire nel dettaglio come Reshi sia arrivato a questo traguardo, oppure desiderasse fare una prova sul proprio iPhone Duo, può consultare la pagina pubblica di WindowsiOS. Al suo interno si trova una documentazione ricca di informazioni sul modo in cui Windows 11 è stato adattato all’hardware dello smartphone e sulle funzioni che lo sviluppatore è riuscito a far girare. Lo stesso repository spiega passo dopo passo il lavoro svolto per far stare il sistema di Microsoft dentro un dispositivo nato per tutt’altro, offrendo a chiunque gli strumenti per replicare l’esperimento senza jailbreak.

Fonte: TecnoAndroid