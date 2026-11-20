La Modalità Massacro di DOOM: The Dark Ages è arrivata il 16 novembre, a pochi giorni di distanza dall’annuncio ufficiale di id Software e Bethesda. Si tratta di una nuova modalità di combattimento infinito, distribuita come aggiornamento gratuito per chi possiede Revelations, il DLC a pagamento del gioco. Insieme a questa novità è arrivata anche una conferma attesa da molti appassionati, perché lo studio texano ha già messo in cantiere il suo prossimo titolo.

A diffondere la notizia sui social è stata direttamente Asha Sharma, CEO di XBOX. La Modalità Massacro, conosciuta anche come Slaughter Mode, era stata svelata a ottobre e propone un’esperienza single player senza fine. Il giocatore affronta ondate di demoni sempre più agguerrite e imprevedibili, si sposta tra arene diverse e, avanzando, ottiene oggetti cosmetici e altri vantaggi. Un’impostazione dal sapore roguelite, pensata per allungare parecchio la longevità della componente in solitaria.

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La Modalità Massacro tra Teschi e scelte rischiose

Nessuna partita somiglia alla precedente, visto che incontri, boss e arene vengono generati in maniera casuale e la difficoltà sale round dopo round. Completando ogni round si guadagnano i Teschi, la valuta con cui sbloccare le ricompense. Tra queste figurano skin per lo Slayer utilizzabili soltanto nella nuova modalità, skin per le armi valide in tutte le modalità e icone per il profilo. In palio ci sono anche alcune tracce della colonna sonora IDKFA di Andrew Hulshult, che si potranno ascoltare sia nello Slaughter Mode sia nel Ripatorium. Completano il quadro le sfide settimanali, utili per accumulare altri premi e mettere in mostra la propria abilità.

Il vero cuore dell’esperienza però è la gestione del rischio. Chi sopravvive abbastanza a lungo da raggiungere un Round Checkpoint può decidere se mettere al sicuro i Teschi raccolti fino a quel momento, così da non perderli in caso di morte, oppure puntare tutto sull’opzione Risk It. Questa scelta fa salire lo Skull Multiplier e aumenta il bottino ottenibile nel resto della run. Il prezzo da pagare è salato, perché cadere in battaglia con Risk It attivo significa perdere tutti i Teschi non ancora protetti. Morire comunque non vuol dire ricominciare ogni volta da capo. Ogni checkpoint superato sblocca infatti un nuovo punto di partenza per le run successive, così da tornare più rapidamente agli scontri avanzati.

Il nuovo progetto di id Software affidato ancora a Hugo Martin

Revelations era uscito a luglio con nuovi enigmi, nuove armi e fino a 12 ore di contenuti aggiuntivi. Nello stesso mese però id Software aveva perso circa la metà del proprio team a causa dei licenziamenti decisi da Microsoft, un colpo che durante l’estate aveva sollevato più di un timore sul futuro dello studio.

Proprio per questo l’annuncio arrivato nel corso dei festeggiamenti per il 20° anniversario di XBOX sarà accolto con piacere dai fan. Lo sviluppatore ha confermato che il suo prossimo gioco è in lavorazione, anche se per ora non trapela nulla sulla sua natura e passerà del tempo prima di saperne di più. Questo il commento dello studio: “Siamo incredibilmente entusiasti del nostro prossimo progetto, un nuovo gioco realizzato dai nostri team in Texas e a Francoforte, con la direzione affidata ancora una volta a Hugo Martin. Ci vorrà un po’ prima di essere pronti a condividere altro, ma non vediamo l’ora di mostrarvi a cosa stiamo lavorando”.

Hugo Martin ricopre il ruolo di game director nella software house dal 2018, dopo aver lavorato per quattro anni come creative director. Il suo primo progetto all’interno dello studio è stato DOOM del 2016, ma la sua carriera nell’industria videoludica supera i vent’anni, con i primi crediti che risalgono al 2005. DOOM: The Dark Ages è già disponibile ed è incluso anche nel catalogo di XBOX Game Pass.

Fonte: TecnoAndroid