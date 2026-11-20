Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale si è infilata praticamente ovunque, e quasi ogni app o servizio disponibile ha iniziato a proporre funzioni basate su questa tecnologia. Ora Canva dimostra che lasciare agli utenti la libertà di spegnerla è possibile, e anche piuttosto semplice. La piattaforma di grafica ha annunciato AI Controls, un nuovo interruttore che disattiva completamente le funzioni di intelligenza artificiale generativa presenti nell’editor. Basta un tocco per tornare a lavorare senza suggerimenti automatici, testi generati o immagini create dagli algoritmi.

La novità tocca un tema che divide parecchio chi lavora con la creatività. L’AI generativa può rivelarsi molto utile quando si realizzano poster o si modificano immagini, ma non tutti la desiderano tra i piedi mentre progettano qualcosa di proprio. Canva sembra averlo capito bene e lo spiega con parole piuttosto nette.

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La scelta di Canva sull’intelligenza artificiale

Nella presentazione di AI Controls l’azienda ha voluto chiarire la propria posizione. Per alcune persone l’intelligenza artificiale rappresenta lo strumento creativo più entusiasmante di un’intera generazione, mentre altre preferiscono dare vita alle proprie idee senza alcun aiuto di questo tipo. Secondo Canva il futuro della creatività dovrebbe lasciare a ciascuno la libertà di scegliere la propria strada, che si tratti di creare con l’AI, senza di essa o restando da qualche parte nel mezzo.

Un approccio che suona quasi insolito nel panorama attuale. L’industria tecnologica continua infatti a muoversi nella direzione opposta, spingendo gli strumenti intelligenti in ogni angolo dei propri prodotti, a prescindere dalla loro reale utilità. Il caso di Canva mostra invece che le cose potrebbero andare diversamente, se solo le aziende volessero davvero offrire una possibilità di scelta. E il discorso pesa ancora di più quando si parla di applicazioni pensate per l’espressione artistica, proprio come quella in questione.

Come funziona il nuovo interruttore AI Controls

Dal punto di vista pratico la soluzione è molto lineare. All’interno del menu Autorizzazioni di Canva compare ora una voce chiamata “Abilita funzioni di AI generativa”, accompagnata da un semplice interruttore. Spegnendolo vengono disattivati strumenti come Magic Write, che si occupa della scrittura assistita, e Magic Edit, dedicato alla modifica delle immagini con l’aiuto degli algoritmi.

Non finisce qui, perché la piattaforma ha aggiunto anche un’opzione pensata per chi non vuole ritrovarsi davanti troppi contenuti sintetici durante la ricerca di materiale. Gli utenti possono infatti limitare la quantità di immagini generate dall’AI che compaiono nella libreria di Canva, così da avere a disposizione risorse grafiche più tradizionali quando si cerca ispirazione o si compone un progetto.

Si tratta di un controllo piuttosto granulare per un servizio che negli ultimi tempi aveva puntato molto proprio sulle funzioni intelligenti. Con AI Controls chi utilizza la piattaforma può decidere in autonomia quanto spazio concedere all’intelligenza artificiale generativa, scegliendo se affidarsi completamente a Magic Write e Magic Edit, se rinunciarvi del tutto oppure se limitare soltanto la presenza di immagini sintetiche nella libreria. Il nuovo interruttore è disponibile da subito all’interno del menu Autorizzazioni dell’app.

Fonte: TecnoAndroid