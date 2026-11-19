Sono ufficialmente aperti i preordini di Huawei Osta O1 Pro, il primo smartphone che porterà il nome del nuovo sottomarchio sperimentale Osta. La presentazione è fissata per venerdì 20 novembre e in quell’occasione Huawei non svelerà soltanto il telefono ma l’intero marchio. Prima ancora del debutto, però, l’apertura delle prenotazioni ha portato con sé una serie di anticipazioni ufficiali che chiariscono parecchio soprattutto su due fronti, il design e le colorazioni.

Chi ha seguito le indiscrezioni delle ultime settimane non resterà troppo sorpreso. I leak e i rumor circolati in precedenza avevano infatti centrato il bersaglio quasi su tutta la linea e le informazioni diffuse adesso dall’azienda confermano in buona sostanza quanto già trapelato. Una dinamica ormai abbastanza comune nel mondo degli smartphone, dove difficilmente un dispositivo arriva sul palco senza che qualcosa sia già finito in rete. Nel caso di O1 Pro le anticipazioni si erano concentrate proprio sull’aspetto esteriore, ed è lì che i riscontri ufficiali danno ragione a chi aveva parlato di un formato fuori dagli schemi.

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Un display largo e la filosofia dei telefoni “passport”

L’elemento che salta subito all’occhio riguarda lo schermo. Huawei Osta O1 Pro avrà un display con proporzioni decisamente ampie, più largo di quanto ci si aspetterebbe da un telefono tradizionale. Per inquadrarlo nel modo più semplice lo si può definire uno smartphone “passport”, cioè con una forma che ricorda appunto quella di un passaporto aperto o comunque più tozza e squadrata rispetto ai classici modelli allungati.

Si tratta di una categoria che sta crescendo in fretta, in particolare da quando sul mercato sono arrivati iPhone Duo e Samsung Galaxy Z Fold 8, due prodotti che hanno spinto molti utenti a guardare con interesse a questo tipo di proporzioni. Huawei del resto non parte da zero. L’azienda cinese ha già esplorato in prima persona questo formato e con il nuovo dispositivo del marchio Osta sembra intenzionata a proseguire su quella strada, stavolta però sotto un’etichetta diversa e dichiaratamente sperimentale.

Una barra fotografica in stile Pixel con due fotocamere

Girando il telefono il discorso si fa altrettanto interessante. Sul retro di O1 Pro trova spazio una sorta di barra che si estende per tutta la larghezza del dorso, una scelta estetica che richiama molto da vicino lo stile dei Google Pixel. Il paragone non è casuale, anzi ha un risvolto quasi curioso. Fu proprio Huawei a realizzare all’epoca il Nexus 6P, telefono che oggi si può considerare a tutti gli effetti un antesignano di questa impostazione. In un certo senso quindi l’azienda riprende un’idea che aveva già contribuito a lanciare anni fa.

All’interno della barra saranno alloggiate due fotocamere. Con buona probabilità si tratterà di un sensore principale grandangolare affiancato da un ultragrandangolare, pensato per le foto panoramiche e per gli scatti in cui serve inquadrare il più possibile. A mancare all’appello è il teleobiettivo, quindi niente zoom ottico dedicato su questo primo modello del marchio Osta.

Per il resto delle specifiche toccherà aspettare l’evento ufficiale, quando Huawei presenterà insieme il nuovo brand e il suo primo smartphone. Già adesso però, grazie ai preordini, sono noti i dettagli principali su colori, estetica e tagli di memoria di Huawei Osta O1 Pro, che debutterà venerdì 20 novembre.

Fonte: TecnoAndroid