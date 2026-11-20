Il catalogo di Prime Video continua a crescere e chi cerca qualcosa da guardare, da solo sul divano oppure in compagnia della famiglia, oggi ha davanti una scelta davvero ampia. Tra i titoli più visti in Italia e le uscite più recenti c’è spazio per generi molto diversi tra loro, dal romance universitario al reality, dall’azione pura al fantasy, senza dimenticare una commedia natalizia che ormai è diventata un piccolo classico. Per chi non fosse ancora abbonato, l’iscrizione ad Amazon Prime prevede un mese di prova gratuito, che comprende l’accesso alla piattaforma e una lunga serie di altri vantaggi legati al servizio.

I titoli più visti in Italia su Prime Video

In cima alla classifica nazionale si trovano tre produzioni che stanno raccogliendo un seguito notevole. Al primo posto c’è Campus Drivers, una storia d’amore ambientata in università. Loïs arriva alla Belrose insieme a Max, l’uomo che considera l’amore della sua vita. Lane invece è il creatore di Campus Drivers, l’app più popolare dell’ateneo, ed è noto per non affezionarsi mai a nessuno. Le loro strade in teoria non avrebbero mai dovuto incrociarsi, ma certi incontri cambiano le carte in tavola e riaprono vecchie ferite. Quando l’amore arriva senza preavviso le certezze vanno in frantumi.

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Subito dietro si piazza The Traitors Italia, il reality che chiude 14 volti noti dentro una fortezza con l’obiettivo di conquistare il bottino superando una serie di missioni. Tra i concorrenti però si nascondono i Traditori, pronti a eliminare i compagni uno alla volta. Questa volta c’è anche un Traditore Segreto, la cui identità resta sconosciuta a tutti. I Leali devono smascherarli e metterli al bando prima di essere fatti fuori a loro volta. Completa il podio Mongoose, L’ultimo soldato, con Liam Neeson nei panni di un eroe di guerra che soffre di disturbo da stress post traumatico. Accusato di un crimine mai commesso e senza più nulla da perdere, l’uomo sfida le forze dell’ordine in una fuga spericolata attraverso le campagne, mentre un pubblico sempre più affascinato fa il tifo per lui.

Le novità del mese tra serie e film

Passando alle uscite più fresche, spicca L’Istituto. Luke Ellis è un quattordicenne prodigio che viene rapito nel cuore della notte e portato in una struttura simile a una prigione, nel Maine rurale, dove vengono rinchiusi adolescenti con poteri psichici. A dirigerla c’è la signora Sigsby, una fanatica inflessibile disposta a tutto pur di portare a termine la propria missione. Tra lei e il ragazzo nasce uno scontro fatto di determinazione e ingegno. Sulla piattaforma arriva anche Harry Potter e la pietra filosofale, il primo capitolo della saga, in cui un orfano iscritto a una scuola di magia e stregoneria scopre la verità su se stesso, sulla propria famiglia e sul male terribile che minaccia il mondo magico.

Tra le aggiunte c’è poi la sesta stagione di Schitt’s Creek, nella quale i Rose tagliano finalmente traguardi importanti sia nel lavoro sia nella vita privata. Per chi ha voglia di atmosfere festive arriva invece Conciati per le feste. Nel suo quartiere Steve Finch, interpretato da Matthew Broderick, è considerato il Re del Natale perché possiede la casa con più decorazioni luminose. Il suo primato però viene messo in pericolo dal nuovo vicino Buddy Hall, un perfido Danny DeVito che ha un unico desiderio, ovvero avere un’abitazione talmente illuminata da essere visibile anche dallo spazio.

Azione e sopravvivenza tra le nuove uscite

Chi preferisce ritmi più tesi trova la seconda stagione di Terminal List, tratta dal libro True Believer. James Reece, dopo aver chiuso la sua lista, cerca un nuovo scopo, ma è ricercato dalla CIA e deve ripulire il proprio nome fermando una nuova Al Qaeda che ha convinto un suo amico a cambiare schieramento. Lungo la strada Reece scopre un complotto globale che va da Mosca fino a Langley e che tocca perfino la storia della sua famiglia.

Chiude l’elenco Apocalipsis Z: Il Nuovo Mondo. Dopo lo scoppio dell’epidemia causata dal virus TSJ, le Isole Canarie sono diventate l’ultimo rifugio d’Europa. Quando una squadra parte per Madrid in cerca di provviste, Roberto si unisce alla missione spinto da motivazioni poco chiare. Circondati da infetti e da interessi in conflitto, i membri del gruppo devono lottare per sopravvivere e affrontare un dilemma morale molto pesante, cioè scegliere se salvare se stessi oppure rischiare tutto per ciò che resta dell’umanità.

Fonte: TecnoAndroid