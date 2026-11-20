Realizzare regali di Natale originali, personalizzare oggetti e trasformare la propria creatività in un’opportunità di business. È questo il mondo di xTool, protagonista a Francoforte con Beyond Machines 2026, un evento dedicato alle nuove frontiere della produzione digitale.

Il Natale si avvicina e trovare un regalo davvero originale non è sempre semplice. Ma se fosse possibile realizzarlo personalmente, magari incidendo una dedica speciale o trasformando una fotografia in un oggetto unico? È proprio questa una delle opportunità offerte dalle tecnologie di xTool, azienda specializzata in macchine per l’incisione laser, il taglio e la stampa digitale.

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Abbiamo avuto modo di conoscere da vicino queste soluzioni durante Beyond Machines 2026, l’evento organizzato a Francoforte, dove l’azienda ha mostrato alcune delle sue macchine in funzione e presentato un nuovo ecosistema dedicato alla creatività.

Dalle decorazioni natalizie ai regali personalizzati

Credits: TecnoAndroid

Le macchine xTool permettono di realizzare numerosi progetti, dalle decorazioni natalizie agli accessori personalizzati, fino a oggetti incisi con nomi, fotografie o dediche.

Si possono creare regali unici per amici e familiari, ma anche prodotti destinati alla vendita. Un’opportunità interessante per artigiani, creativi e piccole imprese che desiderano ampliare la propria attività, soprattutto durante le festività.

A Francoforte abbiamo scoperto anche alcune applicazioni capaci di trasformare ricordi personali in progetti creativi: dalle registrazioni vocali convertite in onde sonore da incidere alle rappresentazioni del cielo stellato di una data importante.

Beyond Machines 2026: software, AI e nuove opportunità

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La principale novità annunciata da xTool riguarda un ecosistema integrato che collega progettazione, produzione e vendita, attraverso tre piattaforme.

Atomm è una community con oltre 514.000 utenti attivi mensili e 120.000 progetti condivisi, ideale per trovare ispirazione. xTool Studio permette invece di progettare le proprie creazioni, grazie a una libreria con oltre 1.700 materiali e 100.000 configurazioni di parametri.

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Infine, Customthing collega la personalizzazione dei prodotti alla gestione degli ordini, semplificando il lavoro di chi desidera commercializzare le proprie creazioni.

Tra le novità figura anche StitchPrint, una tecnologia in arrivo che combina ricamo e stampa digitale attraverso xTool O1 Omni Printer, permettendo di ottenere ricami colorati con sfumature ed effetti fotografici.

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Non mancano strumenti basati sull’intelligenza artificiale, pensati per automatizzare alcune operazioni e rendere più accessibile la produzione digitale.

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Con Beyond Machines 2026, xTool punta quindi a superare il concetto della singola macchina, offrendo strumenti per trasformare un’idea in un prodotto concreto. Che si tratti di un regalo natalizio personalizzato o dell’avvio di una piccola attività, le possibilità creative continuano ad ampliarsi.

Fonte: TecnoAndroid