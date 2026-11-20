Il blackout Microsoft dei giorni scorsi rischia di avere un conto molto salato, e non soltanto per l’azienda di Redmond. Per diverse ore Outlook, Teams e altri servizi di Microsoft 365 hanno funzionato a singhiozzo, e in molti casi erano del tutto irraggiungibili. Per tante imprese lavorare normalmente è diventato impossibile, con riunioni saltate, comunicazioni ferme e attività lasciate a metà. Il problema è stato risolto, ma ora si apre il capitolo dei danni economici e soprattutto dei rimborsi.

La portata dell’interruzione è stata notevole. Soltanto negli Stati Uniti le segnalazioni legate a Outlook hanno superato quota 130.000, mentre i disservizi sono stati denunciati in oltre 70 Paesi. Microsoft 365 conta più di 430 milioni di utenti, ma la società non ha ancora reso noto quante persone siano state effettivamente coinvolte.

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Un danno che potrebbe valere miliardi

Le prime stime economiche sono già piuttosto pesanti. Secondo le valutazioni emerse nel Regno Unito l’impatto potrebbe arrivare a miliardi di sterline, considerando sia le ore di lavoro perse sia le attività rimaste bloccate durante il blackout. Si tratta comunque ancora di previsioni, e per quantificare le perdite reali servirà tempo.

Il direttore della società di consulenza Mather & Murray Financial ritiene che il conto possa essere tra i più alti mai registrati per un incidente tecnologico, e ricorda quanto le imprese dipendano ormai quasi interamente dai servizi di pochi grandi fornitori. Le prospettive per chi ha subito danni non sono particolarmente rosee, perché secondo lo stesso esperto molte aziende riusciranno a recuperare solo una piccola parte dei crediti di servizio previsti dai contratti Microsoft.

Sul fronte assicurativo i numeri sono più contenuti. Un’analisi di Morningstar DBRS colloca le perdite assicurate a livello globale tra circa 260 e 430 milioni di euro. CyberCube considera invece più probabile una cifra inferiore agli 85 milioni di euro, pur indicando un tetto prudenziale di circa 300 milioni. Queste differenze dipendono anche dalle condizioni delle singole polizze sottoscritte dalle imprese. Non tutte coprono i guasti tecnici, alcune intervengono solo in caso di attacchi informatici e altre prevedono franchigie, esclusioni e periodi minimi di interruzione prima che scatti l’indennizzo. Microsoft ha intanto escluso che il disservizio sia stato causato da un cyberattacco o da agenti AI. Nel rapporto preliminare diffuso dopo il ripristino, l’azienda ha attribuito il guasto a un difetto software introdotto lo scorso luglio e rimasto silente per mesi. L’aumento del traffico sui server, insieme a una capacità di rete già ridotta di circa il 14%, avrebbe poi innescato una serie di malfunzionamenti a catena.

Microsoft 365, come chiedere il rimborso

Le aziende colpite possono chiedere direttamente a Microsoft un credito sul canone di abbonamento. Attraverso il Service Level Agreement sono previste tre fasce di rimborso pari al 25%, al 50% oppure al 100% della quota mensile del servizio interessato, con percentuali che variano in base alla disponibilità del servizio nel corso del mese.

Per avviare la procedura occorre accedere al centro di amministrazione di Microsoft 365 con un account da amministratore, aprire la sezione Supporto e poi Guida e supporto, quindi contattare l’assistenza specificando la volontà di richiedere un credito Service Level Agreement. Nella domanda vanno indicati il servizio coinvolto, gli orari dell’interruzione, il numero di utenti interessati e gli eventuali messaggi di errore. Nell’oggetto è consigliato inserire “SLA Credit Service Incidents: EX1550543/MO1550821”, cioè i codici identificativi degli incidenti. Chi ha acquistato l’abbonamento tramite un rivenditore deve invece rivolgersi a quest’ultimo.

Aver subito il disservizio, però, non basta per ottenere il credito. Il cliente deve presentare una richiesta che documenti l’interruzione, la sua durata e gli utenti coinvolti. Per il blackout dei giorni scorsi tutte le domande dovranno arrivare entro la fine dell’anno. L’importo eventualmente riconosciuto sarà scalato dalle fatture successive e non rappresenta un risarcimento per mancati guadagni o altre perdite economiche. La procedura vale solo per i piani aziendali idonei e non per gli abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family.

Fonte: TecnoAndroid