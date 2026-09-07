Carpooling a Milano: parcheggio ATM gratis in 5 nodi metro

Chi divide l’auto con qualcun altro per raggiungere Milano ora ha un motivo in più per farlo, perché il carpooling diventa la chiave d’accesso a un posto auto gratuito in cinque parcheggi ATM. È questo il cuore della sperimentazione avviata dal Comune di Milano insieme alla Città Metropolitana, in collaborazione con BePooler, la piattaforma che mette in contatto persone con percorsi compatibili. L’idea è semplice quanto concreta, chi arriva in città condividendo il viaggio con almeno un passeggero può prenotare e utilizzare uno stallo senza pagare nulla.

Il ragionamento dietro l’iniziativa è quello classico della mobilità condivisa, meno veicoli in circolazione e costi di trasporto più bassi per chi ogni giorno si muove verso il capoluogo lombardo. Con una differenza rispetto a tanti proclami sulla sostenibilità, qui il vantaggio si vede subito e si misura in euro risparmiati sulla sosta.

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Carpooling a Milano: quali sono i cinque parcheggi ATM coinvolti

La fase di test riguarda per ora cinque strutture, tutte collocate in punti strategici della rete: Cascina Gobba, Caterina da Forlì, Famagosta, Molino Dorino e Rogoredo. Nomi che chiunque frequenti la metropolitana milanese conosce bene, perché si tratta di nodi di interscambio pensati proprio per lasciare l’auto e proseguire con i mezzi pubblici. La logica è quindi doppia, si condivide il tragitto extraurbano e poi si entra in città senza portarsi dietro il veicolo.

L’assessora alla Mobilità del Comune, Arianna Censi, ha spiegato che condividere il percorso casa lavoro verso Milano rappresenta un modo semplice per risparmiare su carburante e sosta, con il beneficio aggiuntivo di ridurre le emissioni inquinanti legate al traffico. Un messaggio diretto, senza troppi giri di parole, rivolto in particolare ai pendolari che ogni mattina affrontano lo stesso itinerario spesso da soli a bordo.

Come funziona l’app e cosa serve per partecipare

Il meccanismo di adesione non richiede passaggi complicati. Basta scaricare l’app BePooler, completare la registrazione, inserire il proprio percorso abituale e scegliere tra le proposte di viaggio compatibili suggerite dalla piattaforma. Si può partecipare in entrambi i ruoli, come conducente oppure come passeggero, con un unico requisito da rispettare: il viaggio deve essere condiviso con almeno un’altra persona. Il posto auto gratuito nei parcheggi ATM coinvolti si prenota direttamente attraverso il servizio.

Una precisazione che vale la pena sottolineare, l’agevolazione non è pensata come uno sconto generico ma come premio effettivo per chi rinuncia a viaggiare in solitaria. Nessun passeggero, nessun beneficio.

Cosa succederà dopo la sperimentazione

Trattandosi di una fase di prova, l’obiettivo dichiarato è capire quanto il servizio funzioni davvero sul campo. I dati raccolti serviranno a valutare l’efficacia dell’operazione e a decidere se trasformarla in qualcosa di stabile, con l’eventuale aumento degli spazi dedicati al carpooling e un’estensione ad altre aree della rete.

C’è anche un secondo scenario sul tavolo, quello dei grandi eventi. L’amministrazione guarda alla possibilità di facilitare l’accesso alla città in occasione di concerti, manifestazioni sportive e appuntamenti capaci di attirare migliaia di persone in poche ore, quando la pressione sui parcheggi e sulle strade diventa più difficile da gestire. In quei contesti, incentivare le auto piene anziché mezze vuote può fare una differenza tangibile sul traffico.

La collaborazione tra Comune di Milano e Città Metropolitana punta quindi a costruire un’abitudine più che a offrire una promozione temporanea. Il primo banco di prova resta la risposta dei pendolari nei cinque parcheggi selezionati, dove il posto gratuito è già disponibile per chi decide di mettersi d’accordo con un collega o un vicino di casa e viaggiare insieme.