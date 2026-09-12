Sole, avrebbe inghiottito una super Terra appena nato

Il Sole, nei suoi primissimi milioni di anni, potrebbe aver inghiottito e fatto a pezzi una super Terra, e qualche traccia di quel pasto violento sarebbe ancora scritta dentro la nostra stella. È l’ipotesi che alcuni ricercatori mettono sul tavolo per spiegare una stranezza tutt’altro che clamorosa, ma fastidiosa: le osservazioni del Sole e i modelli teorici che dovrebbero descriverlo non tornano perfettamente. Differenze piccole, sottili, del tipo che per anni vengono archiviate come imprecisioni da limare. Eppure potrebbero raccontare qualcosa di molto più interessante.

Il meccanismo ha un nome tecnico che rende bene l’idea: inghiottimento stellare. Una stella giovane, circondata da un sistema planetario ancora instabile, può vedere uno dei suoi pianeti precipitare verso l’interno fino a finire dentro la stella stessa. Non è uno scenario esotico. Nei sistemi appena nati le orbite si spostano, i pianeti si disturbano a vicenda, e chi perde la partita finisce disintegrato. Quello che resta del pianeta si mescola al materiale stellare, alterando in modo minimo ma misurabile la composizione degli strati esterni.

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Sole: perché una super Terra sarebbe il sospetto perfetto

Le super Terre sono tra i pianeti più diffusi nella nostra galassia, corpi rocciosi più massicci del nostro e spesso collocati molto vicino alla loro stella. Se davvero il giovane Sole ne aveva una in orbita ravvicinata, l’idea che sia finita nel posto sbagliato al momento sbagliato non ha niente di assurdo. Anzi, spiegherebbe anche un dettaglio che gli astronomi notano da tempo guardando altrove: il Sistema Solare non ha pianeti in quella fascia interna, mentre altri sistemi ne sono pieni.

L’aspetto più curioso della faccenda è che, in teoria, l’impronta di un evento del genere resterebbe osservabile. Una stella che assorbe materiale roccioso si arricchisce di elementi tipici delle rocce, e quella firma chimica non svanisce del tutto. È il motivo per cui, quando si trovano coppie di stelle gemelle con composizioni leggermente diverse, il sospetto dell’inghiottimento planetario torna sempre a galla. Nel caso del nostro Sole il ragionamento è simile, solo applicato a un confronto tra ciò che si misura e ciò che i modelli prevedono.

Il nodo dei modelli solari

Il Sole è la stella che gli astronomi conoscono meglio, e proprio per questo le discrepanze fanno rumore. I modelli solari ricostruiscono la struttura interna della stella, la sua temperatura, la distribuzione degli elementi, e vengono messi alla prova con le osservazioni dirette. Quando i conti non tornano, le strade sono due: correggere i modelli oppure ammettere che la storia del Sole contiene un capitolo che non era stato messo in conto.

L’inghiottimento di un pianeta rientra nella seconda categoria. Una super Terra caduta dentro la stella avrebbe lasciato negli strati esterni una quantità di materiale pesante appena superiore a quella attesa, ed è esattamente il tipo di scostamento che si osserva. Non una prova definitiva, sia chiaro, ma una spiegazione elegante che non richiede di stravolgere la fisica conosciuta.

C’è poi una conseguenza che va oltre il caso del Sole. Se eventi di questo tipo sono comuni nelle fasi iniziali della vita stellare, allora la composizione chimica delle stelle non racconta soltanto la nube di gas da cui sono nate, ma anche i pianeti che hanno perso lungo la strada. Il che significa che capire quanto spesso una stella divori un proprio pianeta diventa un pezzo importante per ricostruire come si formano i sistemi planetari, compreso quello in cui la Terra è sopravvissuta.