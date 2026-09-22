Buco dell’ozono 2025: tra i più piccoli degli ultimi decenni

Il buco dell’ozono sopra l’Antartide nel 2025 si è ridotto fino a diventare uno dei più piccoli registrati negli ultimi decenni, un dato che nel panorama delle notizie ambientali degli ultimi anni suona quasi come un’anomalia positiva. Non capita spesso, in effetti, di poter raccontare qualcosa che va nella direzione giusta quando si parla di atmosfera terrestre. Eppure il dato è quello, e riguarda una delle ferite più famose e più studiate del cielo sopra il Polo Sud.

Vale la pena ricordare cosa sia, in termini semplici, questa faccenda. Lo strato di ozono è una fascia di gas che avvolge il pianeta a diversi chilometri di quota e funziona come una specie di filtro naturale contro la radiazione ultravioletta più aggressiva del Sole. Quando si assottiglia, e sopra l’Antartide si assottiglia in modo particolarmente marcato durante la primavera australe, quella protezione si indebolisce. Da qui l’espressione buco, che tecnicamente indica un’area di forte rarefazione più che un vuoto vero e proprio.

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Perché la riduzione del 2025 conta davvero

Il punto interessante è che il restringimento osservato nel 2025 non arriva dal nulla. È il risultato di una tendenza che gli scienziati seguono da tempo e che viene letta come il frutto di decisioni prese molto indietro nel tempo, quando la comunità internazionale scelse di mettere al bando le sostanze chimiche responsabili del danno. I clorofluorocarburi, i famigerati CFC, erano usati ovunque, dagli spray ai frigoriferi, e la loro progressiva eliminazione ha permesso all’atmosfera di iniziare lentamente a ricucirsi.

Lentamente, appunto. Perché una delle lezioni più utili di questa vicenda riguarda proprio i tempi. Le molecole che hanno provocato il danno restano in circolo per decenni, il che significa che i benefici di una scelta politica si vedono con un ritardo enorme rispetto al momento in cui viene presa. Chi decise di intervenire non ha visto i risultati subito, e in parte non li ha visti affatto. Il fatto che oggi il buco dell’ozono si presenti tra i più contenuti degli ultimi decenni è, in un certo senso, un messaggio arrivato dal passato.

Il precedente che tutti citano quando si parla di clima

Non sorprende che questa storia venga tirata in ballo ogni volta che il discorso scivola sul cambiamento climatico. La logica è intuitiva: se un problema atmosferico globale, causato dalle attività umane e apparentemente ingestibile, è stato affrontato con un accordo condiviso e sta effettivamente rientrando, allora il modello funziona. Il commento più diffuso, di fronte al dato del 2025, è proprio questo, con una punta di ironia. Ottima notizia, adesso però tocca al clima.

Il paragone ha i suoi limiti, ovviamente. Sostituire i CFC ha richiesto uno sforzo industriale importante ma circoscritto, mentre ridisegnare il sistema energetico mondiale è una faccenda di tutt’altra scala. Resta però il fatto che l’Antartide offre oggi la prova più concreta che un intervento coordinato su scala planetaria può produrre effetti misurabili sull’atmosfera, e non solo sulla carta.

Le dimensioni del buco variano comunque di anno in anno, influenzate anche dalle condizioni meteorologiche della stratosfera polare, quindi un singolo dato positivo non chiude la partita. Il recupero completo dello strato protettivo viene collocato dagli esperti ancora parecchio avanti nel tempo. Ma la direzione, quella, sembra ormai tracciata, e il 2025 si aggiunge alla lista degli anni che la confermano.

Fonte: TecnoAndroid