Broken Sword 2 Reforged: preordine PS5 a 39,99 euro su Amazon

Il preordine di Broken Sword 2 The Smoking Mirror: Reforged per PS5 è già attivo su Amazon a 39,99 euro, con spedizione e vendita gestite direttamente dal negozio, quindi con tutte le garanzie che questo comporta. Chi decide di bloccarlo adesso lo riceverà entro pochi giorni dal lancio, fissato per il 19 febbraio 2027. Una data lontana, certo, ma il preordine su Amazon resta uno di quei meccanismi comodi per chi non vuole pensarci più.

Parliamo di una rielaborazione del secondo capitolo di una serie che, per moltissimi appassionati, rappresenta il punto più alto raggiunto dalle avventure grafiche. Il classico punta e clicca, quello vero, fatto di inventario, dialoghi e oggetti da combinare nei modi più assurdi. E soprattutto fatto di due protagonisti che hanno segnato un’epoca.

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Grafica in alta definizione e audio rimasterizzato

Il lavoro di riedizione tocca i due aspetti che più si notano quando un titolo del genere torna in circolazione dopo tanti anni. Da un lato una grafica in alta definizione, pensata per reggere il confronto con gli schermi moderni senza tradire lo spirito originale del gioco. Dall’altro un audio completamente rimasterizzato, dettaglio che in un’avventura basata su dialoghi e atmosfera pesa molto più di quanto si immagini.

C’è poi una scelta che fa capire quanto si sia ragionato sul pubblico. Sono state inserite due modalità di gioco distinte. La prima è la modalità tradizionale, quella classica, senza aiuti né scorciatoie, per chi vuole rivivere l’esperienza esattamente come la ricordava. La seconda è la modalità Storia, che introduce diversi suggerimenti per rendere il percorso più scorrevole. Una soluzione utile per chi si avvicina al genere per la prima volta, o semplicemente per chi ha poca voglia di restare bloccato mezz’ora davanti a un enigma particolarmente ostico.

Cosa aspetta George e Nico in questa avventura

Il ritorno nei panni di George e Nico porta dritti dentro una trama costruita su misteri antichi, rituali sacrificali e magia oscura. Il tipo di materiale narrativo che, all’epoca, aveva contribuito a costruire la fama della serie e che ancora oggi funziona proprio perché non cerca di essere qualcosa di diverso da quello che è.

Le ambientazioni sono immersive e, come da tradizione, disseminate di enigmi da risolvere. Nessuna concessione al ritmo frenetico, nessuna scorciatoia narrativa. Si osserva, si ragiona, si sbaglia, si riprova. È esattamente questa la ragione per cui un pubblico tanto affezionato continua a seguire il marchio a distanza di decenni dal debutto.

Per chi non ha mai recuperato questo capitolo, l’operazione Reforged rappresenta un punto di ingresso pulito, senza bisogno di andare a cercare versioni datate o adattamenti improvvisati. Per chi invece lo conosce a memoria, il valore sta nel rivederlo in una veste tecnica all’altezza, con la possibilità di scegliere quanto rendersi la vita complicata grazie alle due modalità disponibili.

Il prezzo di 39,99 euro si colloca nella fascia tipica delle riedizioni curate, e il fatto che il prodotto sia venduto e spedito da Amazon significa poter contare sulla consueta gestione degli ordini e sulla politica di preordine, che blocca la cifra migliore registrata fino al momento della spedizione. Un dettaglio che, considerando quanto manca al 19 febbraio 2027, non è affatto secondario.

Fonte: TecnoAndroid