BMW iX3 M60 xDrive: la prima M su Neue Klasse ha 612 CV

Tra i tanti SUV elettrici che affollano un mercato sempre più omologato, BMW iX3 M60 xDrive prova a distinguersi puntando dritto sulle prestazioni. La versione più potente della nuova iX3 è il primo modello M Performance costruito sulla piattaforma Neue Klasse e si presenta con un aspetto massiccio, quasi granitico, che difficilmente passerà inosservato. Il segmento è il più richiesto da chi guarda alla mobilità a batteria ma anche il più inflazionato, e la Casa bavarese ha scelto di rispondere con numeri da sportiva vera.

I dati parlano chiaro. Sotto la carrozzeria lavorano 450 kW, cioè 612 CV, con una coppia di 875 Nm. Basta questo per capire quanto i tecnici tedeschi abbiano spinto sul fronte delle performance. Lo scatto da 0 a 100 km/h si chiude in 3,9 secondi e la velocità massima tocca i 240 km/h. Del resto chi sceglie oggi un SUV di questo tipo pretende la stessa grinta di un’auto sportiva autentica, ma senza rinunciare a un comfort pieno.

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Tecnologia e ricarica della BMW iX3 M60 xDrive

Credits: TecnoAndroid

La trazione integrale nasce da un motore elettrico per ciascun asse. Quello posteriore appartiene a una nuova generazione e dà un contributo decisivo alla spinta complessiva. La batteria ad alto voltaggio offre 108,7 kWh di capacità utile e promette fino a 754 km di autonomia nel ciclo WLTP, un valore che però attende ancora la conferma ufficiale. Il consumo dichiarato oscilla tra 17,6 e 20,5 kWh ogni 100 km.

Sul fronte della ricarica il sistema a 800 volt permette di raggiungere i 400 kW in corrente continua. In appena 10 minuti si possono recuperare fino a 340 chilometri di percorrenza. In corrente alternata, invece, la potenza massima arriva a 22 kW. Le misure restano identiche a quelle della iX3 standard con 4,78 metri di lunghezza, quasi 1,90 di larghezza e un passo di 2,90 metri.

Anche lo stile ha la sua parte. Il design si riconosce subito grazie ai nuovi fari gialli M e a diversi dettagli ispirati al mondo delle corse. Ai lati della classica griglia a doppio rene compaiono elementi luminosi dal disegno progressivo, mentre il logo M entra a far parte della firma luminosa. La produzione della BMW iX3 M60 xDrive dovrebbe partire nello stabilimento ungherese di Debrecen e gli ordini apriranno alla fine di gennaio 2027, visto che i listini non sono ancora stati comunicati.

La dotazione di serie tra assetto sportivo e interni curati

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Oltre al pacchetto estetico Iconic Glow, il SUV porta in dote le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico, lo sterzo sportivo a rapporto variabile e il differenziale posteriore M Sport anch’esso gestito elettronicamente. Questi componenti lavorano insieme al sistema Heart of Joy e al BMW M Dynamic Performance Control, elaborando le informazioni di guida in pochi millisecondi per rendere l’esperienza al volante più coinvolgente. Completano il quadro le modalità specifiche M Sport e M Sport Plus e un impianto frenante M Sport.

All’esterno la dotazione standard comprende cerchi da 21 pollici, con i 22 disponibili come optional, oltre a uno spoiler dedicato e a un diffusore nero. L’abitacolo segue la stessa filosofia con il volante sportivo M dotato di marker rosso a ore 12 e dei pulsanti per le modalità Boost e M. I sedili M Sport hanno regolazioni elettriche e funzione massaggio, mentre l’infotainment è affidato al sistema BMW Panoramic iDrive con schermo centrale da 17,9 pollici. Le stime sul prezzo indicano una cifra superiore agli 80.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid