Kilauea, le fontane di lava potrebbero smentire una teoria

Le fontane di lava del Kilauea stanno diventando molto più di uno spettacolo da cartolina. Dalla fine del 2024 il vulcano ha lanciato più volte getti incandescenti verso il cielo, quasi seguendo una coreografia, e proprio questa insistenza sta offrendo agli scienziati un’occasione preziosa per capire perché alcuni vulcani eruttano in un modo così scenografico. Un primo passo avanti sembra già esserci, visto che una delle ipotesi in campo potrebbe essere stata messa da parte.

Non si tratta di un episodio isolato, ed è questo il punto che rende il caso così interessante. Un’eruzione singola concede poco tempo per raccogliere dati e spesso lascia più domande che risposte. Un vulcano che invece ripete lo stesso comportamento a più riprese diventa una specie di laboratorio a cielo aperto, dove ogni nuovo getto permette di confrontare quello che si è visto la volta precedente e di verificare se le idee formulate reggono davvero.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Kilauea: un laboratorio naturale che si ripete

Per studiare il fenomeno i ricercatori non si stanno affidando a un solo strumento. Il lavoro procede con una varietà di metodi diversi, messi insieme per osservare le fontane da più angolazioni e ricostruire nel modo più completo possibile ciò che accade prima, durante e dopo ogni episodio. Un approccio del genere ha una logica precisa, perché un fenomeno complesso come una fontana di lava difficilmente si lascia spiegare guardandolo da un unico punto di vista.

La ripetizione dei getti, in questo senso, è quasi un regalo. Ogni volta che il Kilauea torna a spingere la lava verso l’alto gli studiosi hanno a disposizione un nuovo set di osservazioni da affiancare ai precedenti. Col passare degli episodi il quadro diventa più ricco e le spiegazioni possibili si possono mettere alla prova con maggiore rigore, scartando quelle che non trovano riscontro nei dati raccolti sul campo.

È così che funziona la ricerca su fenomeni di questo tipo. Le teorie vengono formulate, confrontate con le osservazioni e poi confermate oppure abbandonate. Nessuna scorciatoia, solo un lavoro paziente che si costruisce un tassello dopo l’altro, sfruttando ogni nuova eruzione come se fosse un esperimento ripetuto.

Una teoria potrebbe essere già caduta

Il risultato più concreto, almeno per ora, riguarda proprio una delle ipotesi avanzate per spiegare il fenomeno. Gli scienziati potrebbero averla esclusa, segno che le osservazioni accumulate non sono compatibili con quella particolare spiegazione. Il condizionale è d’obbligo, perché la ricerca è ancora in corso e le conclusioni definitive richiedono tempo. Ma anche togliere dal tavolo una possibilità rappresenta un progresso reale, perché restringe il campo e aiuta a concentrare gli sforzi sulle strade più promettenti.

La posta in gioco va oltre il singolo vulcano. Capire perché il Kilauea produce queste fontane significa avvicinarsi a una risposta più generale sul motivo per cui alcuni vulcani eruttano come in uno spettacolo di fontane, con getti alti e ritmici invece di colate più tranquille. Le informazioni raccolte sui suoi fianchi possono quindi diventare utili anche per interpretare il comportamento di altri sistemi vulcanici simili.

Per adesso il vulcano continua a offrire il suo materiale di studio episodio dopo episodio, e i ricercatori proseguono le osservazioni con tutti gli strumenti a disposizione. La ripetizione delle eruzioni iniziate alla fine del 2024 resta la chiave dell’intero lavoro, e almeno una delle teorie sul tavolo sembra già non reggere più al confronto con i dati.

Fonte: TecnoAndroid