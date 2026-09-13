BMW iX3, i video dei clienti per addestrare gli ADAS

I proprietari di BMW iX3 che decideranno di aderire diventeranno, di fatto, collaudatori della sicurezza su strada. La casa di Monaco di Baviera ha avviato un programma basato su video e dati raccolti direttamente dalle auto dei clienti, con l’obiettivo di capire come si comportano i sistemi di assistenza alla guida quando il traffico fa quello che nessun laboratorio riesce a replicare fino in fondo. Da aprile 2026, in alcuni mercati, i modelli di nuova generazione selezionati e dotati dell’hardware necessario registreranno brevi filmati nel momento in cui la vettura rileva una situazione di rischio.

L’idea di fondo è semplice e allo stesso tempo ambiziosa: perfezionare il software degli ADAS partendo da eventi reali, non solo da simulazioni. La documentazione ufficiale del marchio conferma che i contributi video arriveranno dai modelli di ultima generazione, tra cui iX3, i3, Serie 7 e X5, a condizione che siano equipaggiati con il sistema operativo e il pacchetto sensori idonei. Un dettaglio non secondario, perché taglia fuori tutto il resto della gamma.

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Una flotta che allena i sistemi di guida assistita nel traffico vero

Il punto debole dei test in laboratorio è sempre stato lo stesso: certi scenari complessi, come un pedone che sbuca o un ciclista che passa a pochi centimetri dalla fiancata, sono difficili da riprodurre in modo credibile. Da qui la scelta di una raccolta dati sul campo, con le reali condizioni di guida come banco di prova. I video registrati dalle vetture dei clienti, BMW iX3 compresa, vengono poi elaborati da modelli di machine learning che analizzano le criticità e affinano l’efficacia dei sistemi di assistenza e di guida semi automatizzata.

Gli algoritmi così ottimizzati tornano sulle auto attraverso aggiornamenti over the air, senza alcun passaggio in concessionaria. Chi gestisce flotte aziendali farà bene a tenere presente un aspetto pratico: l’iniziativa coinvolgerà iX3, i3, Serie 7 e X5 soltanto se dotati dei software e dei sensori richiesti, e allo stato attuale non riguarderà tutti i futuri modelli venduti nell’Unione Europea.

Come vengono trattati i dati raccolti dalle auto

Nessun archivio integrale di ogni spostamento quotidiano. Il sistema si attiva e conserva la registrazione solo davanti a situazioni rilevanti per la sicurezza, per esempio una frenata brusca o un mancato incidente durante un cambio di corsia. Sono esattamente i momenti in cui i limiti dei software di guida assistita vengono a galla. Ogni evento viene registrato per un massimo di 120 secondi, combinando le riprese delle telecamere esterne con i dati dei sensori di bordo. L’intervallo copre ciò che ha preceduto l’episodio e ciò che è accaduto subito dopo, senza trasformarsi in una memoria continua di ogni chilometro percorso.

Sul fronte privacy, BMW assicura tutele sia nell’immediato sia oltre la fine di settembre 2026. Fino a quella data, volti e targhe presenti nei filmati vengono oscurati direttamente dal sistema installato sul veicolo, prima di qualsiasi trasmissione verso i database del marchio. Una volta arrivato il materiale sui server centrali, il processo di depersonalizzazione va avanti: le targhe delle altre vetture riprese nelle clip vengono coperte in tempi brevi e i video passano attraverso ulteriori procedure di anonimizzazione, pensate per azzerare ogni traccia identificativa. Da questo mese, dove la normativa locale lo consente, i filmati potranno essere caricati sul backend informatico dell’azienda anche senza oscurare in partenza i possibili elementi di identificazione, a supporto dello sviluppo dell’assistenza alla guida. Sarà poi BMW a rimuovere la targa del veicolo e ad applicare gli altri passaggi di anonimizzazione sui propri sistemi.

Il programma resta su base volontaria, coerentemente con la politica del costruttore in materia di gestione dei dati del veicolo. L’attivazione richiede un consenso esplicito del cliente e non esiste alcuna iscrizione automatica. Una risposta, anche, al pressing di Bruxelles, che chiede ai costruttori di dimostrare l’affidabilità dei sistemi di assistenza alla guida con dati reali rilevati su strada.