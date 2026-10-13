Beats e Pokémon, partnership per un’edizione speciale: Apple anticipa | VIDEO

Una collaborazione tra Beats e Pokémon è ufficialmente in arrivo, e ad annunciarla è stata direttamente Apple con un breve video teaser che lascia intuire parecchio pur mostrando pochissimo. L’operazione sembra destinata a portare i celebri mostriciattoli tascabili nel mondo dell’audio portatile, con un prodotto pensato per i fan di una delle saghe più amate di sempre e, allo stesso tempo, per chi cerca un dispositivo fuori dagli schemi.

Lo slogan scelto per accompagnare l’anticipazione è “Time to catch something new”, che in italiano si può rendere con “è ora di scoprire qualcosa di nuovo”. La scelta delle parole non è affatto casuale. Quel verbo “catch” richiama in modo immediato l’universo dei Pokémon, dove catturare le creature è da sempre il cuore dell’esperienza. Un gioco di parole semplice ma efficace, capace di parlare ai fan della serie senza bisogno di troppe spiegazioni.

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Una Beats Pill in edizione speciale

Il materiale diffuso finora è volutamente scarno, un assaggio vago che però basta a farsi un’idea piuttosto precisa di cosa aspettarsi. Tutto lascia pensare a un’edizione speciale della Beats Pill, la cassa Bluetooth del marchio, rivestita per l’occasione con i colori e lo stile dei Pokémon. Si tratterebbe quindi di una versione personalizzata di un prodotto già esistente e non di un dispositivo completamente nuovo.

Vale la pena ricordare che l’ultimo modello della cassa Bluetooth Beats Pill è stato lanciato nell’estate del 2024. Ed è proprio questa generazione, con ogni probabilità, a fare da base per la nuova collaborazione. Una strategia che non sorprende più di tanto, visto che puntare su un prodotto già noto e apprezzato permette di concentrare tutta l’attenzione sull’aspetto estetico e sul legame con il franchise giapponese.

Il teaser, del resto, non entra nei dettagli. Non vengono mostrati né l’aspetto definitivo della cassa né eventuali accessori o confezioni dedicate, e nemmeno informazioni su prezzo e disponibilità. Si tratta di un primissimo contatto, studiato per accendere la curiosità del pubblico più che per svelare il prodotto finito. Un approccio che Apple conosce bene e che utilizza spesso quando vuole creare attesa intorno a un lancio.

Gli indizi puntano dritti su Pikachu

Resta poi la questione del protagonista. Nel mondo dei Pokémon le creature sono centinaia, ma una in particolare spicca su tutte per notorietà ed è Pikachu, la mascotte per eccellenza della serie, il volto più riconoscibile del franchise in ogni angolo del pianeta. Ed è proprio lui, con ogni probabilità, il soggetto scelto per questa edizione dedicata.

A suggerirlo sono le animazioni presenti nel breve video rilasciato, caratterizzate da effetti dal sapore decisamente “elettrico”. Un richiamo piuttosto evidente al topolino giallo, da sempre associato ai poteri di tipo Elettro e a quelle scintille che chiunque abbia visto almeno un episodio della serie animata ricorda senza fatica. Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma gli indizi disseminati nel filmato vanno tutti nella stessa direzione.

Fonte: TecnoAndroid