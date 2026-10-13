La maleta, la valigia sbagliata che scatena una commedia d’azione

Capita a molti di temere lo scambio di bagagli davanti al nastro dell’aeroporto, ma pochi immaginano fin dove possa spingersi un errore del genere. Su questa paura quotidiana costruisce la sua storia La maleta, la nuova commedia d’azione diretta da Carlos Therón, il regista di Operación Camarón. Il film arriva esclusivamente al cinema il 16 ottobre 2026 e per l’occasione è stato lanciato anche un concorso che mette in palio 5 biglietti doppi per vederlo sul grande schermo.

A guidare il cast ci sono Lucía Caraballo e Alejandro Speitzer, affiancati da Leonor Watling. Un trio che promette di reggere bene il mix tra risate e tensione su cui la pellicola punta tutto, partendo da una domanda in apparenza innocua. Cosa potrebbe andare storto prendendo la valigia sbagliata? A quanto pare, parecchio.

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La Maleta: il volo da Londra a Madrid e una scommessa finita male

Al centro del racconto ci sono due personaggi agli antipodi. Laura è una giovane rockettara che vive tutto di corsa, mentre Nacho è un tipo ligio alle regole e con una gran paura di volare. Le loro strade si incrociano su un aereo diretto a Madrid e partito da Londra, e tra i due scatta subito la scintilla. L’intesa è talmente forte che Laura non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via così, una volta atterrati.

Per questo propone a Nacho un piccolo gioco che però prende una piega del tutto diversa da quella sperata. Il patto è semplice. Se sul nastro dei bagagli compare per prima la valigia di lui, ognuno se ne torna per la propria strada. Se invece spunta prima quella di lei, la serata continua tra gin tonic e chissà cos’altro. Nacho accetta un po’ controvoglia e non si aspetta certo che lei possa barare.

Laura invece trucca la partita senza pensarci troppo. Per spuntarla afferra la prima valigia che le capita sotto mano, ignorando però un dettaglio enorme. Quel bagaglio appartiene a un gruppo di terroristi. Da qui parte la parte più movimentata della storia, quella in cui la commedia romantica lascia spazio all’azione vera e propria.

Come partecipare al concorso per i biglietti doppi

Per festeggiare l’uscita nelle sale di La maleta è attivo un concorso che assegna 5 biglietti doppi da usare nel cinema più vicino, a patto che la struttura aderisca alla promozione. Le catene coinvolte sono Kinépolis, Cine Sur, Cines ABC, MK2 Palacio de Hielo, Ocine, La Dehesa e Cines ACEC. Restano esclusi però il Filmax Gran Vía e il Cinemax Almenara.

I biglietti sono digitali e si possono utilizzare a partire dal giorno stesso del debutto, cioè il 16 ottobre 2026, e comunque finché il film resta in programmazione. Un dettaglio non da poco per chi preferisce aspettare qualche giorno e godersi la proiezione con meno folla in sala.

Per prendere parte all’estrazione basta compilare un modulo inserendo indirizzo email, nome e cognome. Il concorso è riservato esclusivamente ai residenti in Spagna. I vincitori verranno contattati direttamente via posta elettronica, per cui conviene tenere d’occhio anche la cartella dello spam, dove i messaggi di questo tipo finiscono spesso per sbaglio.

Fonte: TecnoAndroid