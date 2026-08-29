Avengers: Endgame Extra torna al cinema con scene inedite

Il ritorno di Avengers: Endgame nelle sale non è la classica operazione nostalgia, perché stavolta Marvel ci mette dentro qualcosa che prima non c’era. La data da segnare è il 24 settembre, quando il film tornerà sul grande schermo in una versione battezzata Avengers: Endgame Extra, con scene inedite pensate non tanto per allungare il minutaggio quanto per collegare la vecchia saga a quella che sta arrivando. Sono passati sette anni dal film Marvel di maggior successo, quello che aveva chiuso un ciclo e commosso una fanbase enorme, e la battaglia contro Thanos si prepara a riprendersi la scena. La differenza rispetto alle solite riedizioni sta proprio qui. Non si tratta di una extended version messa insieme recuperando qualche taglio finito nel cestino del montaggio, con due minuti in più buttati dentro per giustificare il biglietto. Il materiale aggiuntivo dovrebbe funzionare come un vero passaggio narrativo, un ponte gettato verso il capitolo successivo.

Cosa cambia in Avengers: Endgame Extra

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L’edizione speciale conterrà alcune scene inedite, e il punto interessante è la loro funzione. Dovrebbero creare un collegamento più diretto con Avengers: Doomsday, cioè trasformare uno dei capitoli conclusivi della vecchia saga in un’anticamera di quella nuova. Un’idea che, vista da fuori, dice molto su come Marvel stia gestendo la transizione tra due epoche del suo universo cinematografico.

C’è una logica precisa dietro questa scelta. Riportare in sala un titolo che il pubblico conosce a memoria significa avere davanti spettatori già preparati, gente che riconosce ogni inquadratura e che quindi noterà immediatamente ciò che non aveva mai visto. È il modo più efficace per far arrivare un’informazione nuova senza doverla spiegare, sfruttando la familiarità con un film che per molti resta il momento più alto dell’intero percorso Marvel.

Il ponte verso Avengers: Doomsday

Il legame con Doomsday è la vera notizia. Marvel sembra voler usare il finale della saga precedente come punto di partenza di quella successiva, cucendo insieme i due tronconi invece di lasciare in mezzo uno stacco netto. Una strategia che ribalta un po’ le abitudini del settore, dove di solito le anticipazioni passano dai trailer o dalle scene post credits dei film in uscita, non da un ritorno in sala di un titolo del passato.

Sette anni sono tanti nel cinema, soprattutto per un franchise che nel frattempo ha cambiato pelle più volte. Avengers: Endgame era arrivato come punto di arrivo, la resa dei conti dopo una lunga corsa, il film in cui tutto quello che era stato costruito veniva chiuso. Ripescarlo ora e usarlo come rampa di lancio significa riconoscere che quel momento resta il riferimento emotivo più forte per il pubblico, il terreno su cui conviene costruire.

Per chi ha seguito la saga dall’inizio, la prospettiva è quella di rivedere in sala un film già noto sapendo che, a un certo punto, arriverà qualcosa di nuovo. Non si sa esattamente dove e come, e questo aggiunge un piccolo elemento di attesa a una visione che altrimenti sarebbe stata puro amarcord. La battaglia contro Thanos resta la stessa, ma il modo di guardarla cambia se dentro ci sono inserti pensati per raccontare cosa viene dopo.

Il 24 settembre il film campione di incassi tornerà quindi nelle sale nella sua versione ampliata, con l’obiettivo dichiarato di preparare il terreno a Avengers: Doomsday e di rimettere in circolo l’attenzione su un universo che si prepara a ripartire.