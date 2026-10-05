CHiQ M55QA9: TV Mini LED da 55 pollici al minimo storico su Amazon

Chi cerca un televisore da 55 pollici con pannello Mini LED e tecnologia QLED senza dover affrontare spese da fascia alta trova oggi su Amazon un’occasione piuttosto rara. CHiQ M55QA9 scende infatti a 337,09€, il prezzo più basso mai registrato per questo modello, e lo fa portando in dote Dolby Vision, Dolby Atmos e la piattaforma Google TV 5.0 aggiornata ad Android 14. Sulla carta le specifiche sono quelle di un prodotto di fascia medio alta, ma il posizionamento guarda chiaramente a chi vuole tenersi lontano dai listini premium di Samsung o LG senza però accontentarsi di una qualità d’immagine qualunque. Il taglio rispetto al prezzo ufficiale è consistente e rende questo smart TV una proposta da tenere d’occhio per chi sta pensando di rinnovare il salotto.

Pannello Mini LED e Quantum Dot, cosa offre CHiQ M55QA9

Il cuore del televisore è proprio il pannello Mini LED affiancato dalla tecnologia Quantum Dot, capace di raggiungere il 95% di accuratezza nello spazio colore DCI P3. Tradotto in termini pratici significa colori realistici e ricchi di dettaglio. La regolazione adattiva del contrasto lavora insieme a Dolby Vision per ottimizzare ogni singolo fotogramma dei contenuti HDR, mentre il Local Dimming permette un controllo più preciso della retroilluminazione, cosa che si nota soprattutto nelle scene più scure.

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Sulla fluidità serve invece un minimo di attenzione. Il refresh rate nativo si ferma a 60Hz, ma la tecnologia proprietaria DLG, sigla di Dynamic Line Gate, simula un comportamento a 120Hz attraverso un’elaborazione software. A dare una mano c’è anche il sistema MEMC, pensato per ridurre lo sfocamento nelle sequenze d’azione. Il pannello quindi non è un 120Hz vero e proprio, un dettaglio che chi gioca a titoli competitivi farà bene a considerare, anche se per l’uso di tutti i giorni il risultato visivo resta piacevole.

Il comparto audio si affida a due altoparlanti compatibili con Dolby Atmos, che restituiscono un suono multidirezionale con dialoghi chiari e bassi ben presenti. Lato software si trova Google TV 5.0 basato su Android 14, con Chromecast integrato e Assistente Google per gestire il televisore con la voce. La dotazione di 2GB di RAM e 16GB di memoria interna appare un po’ limitata per gli standard attuali, eppure basta per far girare senza problemi le principali app di streaming come Netflix e YouTube. Contribuisce anche il WiFi 6, che assicura una connessione stabile quando si guardano contenuti in 4K.

Per il gaming il modello mette a disposizione 4 porte HDMI, di cui almeno una HDMI 2.1 compatibile con il 4K a 60Hz in HDR, un’aggiunta utile per chi possiede una console di ultima generazione. Completa il quadro una Modalità Gioco dedicata che abbassa la latenza nei titoli più reattivi, dagli sparatutto ai giochi di ruolo.

Lo sconto su Amazon e il nuovo minimo storico

Passando ai numeri, il prezzo di listino di CHiQ M55QA9 è di 479€, mentre ora su Amazon il televisore viene proposto a 337,09€. Lo sconto è del 30% e si traduce in un risparmio di circa 142€ rispetto al costo pieno. Come detto si tratta della cifra più bassa mai vista per questo modello, un’opportunità concreta per chi desidera un Mini QLED con Dolby Vision e Dolby Atmos senza svuotare il portafoglio. L’offerta è attiva su Amazon.it ma rientra tra le promozioni a tempo limitato, per cui la disponibilità del prodotto a questo prezzo potrebbe cambiare nel giro di poco.

Fonte: TecnoAndroid