Hyundai Nuova TUCSON: Art of Steel e HEV Stay Mode inedito

Hyundai svela la Nuova TUCSON, il SUV di segmento C che interpreta il concept “The Boldest SUV” attraverso il linguaggio stilistico “Art of Steel”, abbinato al nuovo sistema di infotainment Pleos Connect e a una gamma di motorizzazioni elettrificate che spazia dal mild hybrid al plug-in hybrid. Il 12 ottobre, al Salone dell’Auto di Parigi, debutterà anche una versione dal carattere ancora più dinamico. Secondo Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, il brand ha scelto di far progredire TUCSON in ogni ambito rilevante per i clienti, design, comfort, tecnologia, efficienza, piuttosto che limitarsi a un’evoluzione conservativa di un modello che in Europa ha venduto oltre 2 milioni di unità dal 2004 e si è classificato primo nel segmento SUV C per il mercato privati nel 2025.

Nuova TUCSON misura 4.560mm in lunghezza, 1.900mm in larghezza e 1.670mm in altezza, rispettivamente +35mm, +35mm e +20mm rispetto alla generazione precedente. L’angolo di apertura delle porte passa da 73 a 83 gradi per agevolare l’accesso a bordo. All’anteriore, la firma luminosa H-Edge combina illuminazione centrale indiretta ed elementi perimetrali, un primato per il segmento. Al posteriore, i gruppi ottici Prism Rear Lamp con struttura 3D sospesa definiscono i volumi del design posteriore. A seconda dell’allestimento è disponibile anche il Micro Pixel Lighting, con 25.600 pixel LED singoli per animazioni di benvenuto personalizzate.

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Abitacolo “Furnished Space”: display 9,9″ e ricarica wireless 15W

L’abitacolo interpreta il concetto di “Furnished Space”, con plancia su due livelli, imbottiture morbide e display posizionati secondo criteri ergonomici. Lo slim display digitale da 9,9 pollici è leggibile sopra la corona del volante, affiancato dal display centrale da 12,9 o 17 pollici del sistema Pleos Connect, basato su Android Automotive OS con assistente vocale Gleo AI per interazioni contestuali. La console integra due slot di ricarica wireless Qi 2.0 da 15W e quattro porte USB-C da 100W per la ricarica rapida di laptop e tablet. Il bagagliaio raggiunge 695 litri VDA, ai vertici della categoria. L’impianto audio premium Bang & Olufsen conta 12 altoparlanti, mentre la Hyundai Digital Key 2 permette di sbloccare e avviare il veicolo tramite smartphone e smartwatch compatibili.

HEV Stay Mode: comfort a motore spento, primato di segmento

L’innovazione più distintiva della gamma elettrificata è la HEV Stay Mode, anteprima assoluta nel segmento: mantiene attive climatizzazione, impianto audio e ricarica dei dispositivi anche a motore termico spento, offrendo un’esperienza simile a quella di un veicolo elettrico durante le soste. La gamma motorizzazioni comprende il 1.6 T-GDI da 150 CV con cambio manuale o mild hybrid 48V con 7DCT, la versione full hybrid da 245 CV e 380 Nm, e la plug-in hybrid da 292 CV complessivi con batteria da 17,1 kWh per un’autonomia elettrica fino a 81 km e ricarica tramite caricatore di bordo da 7,2 kW.

Sicurezza: ICMU e sette airbag

La Nuova TUCSON integra sette airbag e una struttura in acciaio alto-resistenziale stampato a caldo con montanti centrali rinforzati. L’In-Cabin Monitoring Unit (ICMU) monitora tramite telecamere l’attenzione del conducente, rilevando direzione dello sguardo e segnali di sonnolenza. Completano la dotazione Child Presence Detection, Rear Occupant Alert e il pacchetto Hyundai SmartSense con Forward Collision-Avoidance Assist 2 e Highway Driving Assist 2. La capacità di traino raggiunge 1.910 kg nella versione full hybrid e 1.810 kg nella plug-in hybrid, con il nuovo Trailer Reverse Assist a supporto delle manovre con rimorchio a bassa velocità.

Fonte: TecnoAndroid