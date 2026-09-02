Assassin’s Creed Black Flag Resynced: update 1.0.7 e un cucciolo

Ubisoft ha messo in calendario per oggi l’aggiornamento 1.0.7 di Assassin’s Creed Black Flag Resynced, disponibile su tutte le piattaforme a partire dalle 16:00, e il pacchetto porta con sé una manciata di opzioni estetiche richieste a gran voce più un compagno a quattro zampe da recuperare in giro per i Caraibi. Il peso del download cambia parecchio a seconda di dove si gioca, e c’è un caso che salta all’occhio più degli altri.

Su Xbox Series X|S la patch arriva a 15,26 GB, una cifra decisamente sostanziosa considerando il tipo di modifiche introdotte. Su PS5 invece si scende a 1,53 GB, mentre su PC il download oscilla tra i 2 e i 3,8 GB a seconda dello store utilizzato. Nulla di drammatico, insomma, tranne per chi gioca su console Microsoft e dovrà mettere in conto qualche minuto in più davanti alla barra di avanzamento.

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Pistole via, aure luminose pure

La novità che più di tutte era finita nelle richieste della community riguarda la possibilità di nascondere le pistole di Edward. Un dettaglio apparentemente minuscolo, eppure discusso parecchio da chi voleva un look più sobrio per il proprio pirata, oppure semplicemente più coerente con certi momenti della storia. Ubisoft aveva già accontentato i giocatori con la cerbottana nella patch precedente, e adesso tocca alle armi da fuoco, che possono essere disattivate visivamente direttamente dal menu senza intaccare in alcun modo il loro funzionamento in combattimento.

Sulla stessa linea arriva un’altra opzione attesa da tempo, cioè la disattivazione degli effetti visivi legati ai bonus passivi. Chi ha giocato qualche ora sa di cosa si parla, quelle auree luminose che avvolgono Edward quando indossa determinati oggetti e che in molti hanno trovato francamente invadenti, soprattutto durante le sequenze più cinematografiche. Ora si possono spegnere del tutto, restituendo un’immagine più pulita.

Un cucciolo nascosto tra le isole

Il Title Update infila anche una piccola sorpresa che con il bilanciamento del gioco non c’entra niente. Da qualche parte nei Caraibi si nasconde un nuovo amico peloso da salvare, e una volta trovato basta una coccola per convincerlo a seguire Edward fino al suo rifugio. Ubisoft non ha specificato dove si trovi, il che lascia intendere che la caccia faccia parte del divertimento. Oltre a queste aggiunte, l’update 1.0.7 porta una lista lunghissima di correzioni che tocca praticamente ogni comparto del gioco, dal gameplay alla stabilità, passando per grafica, audio, interfaccia e accessibilità. Tra le sistemazioni più significative c’è la risoluzione del problema delle navi che comparivano fuori dai confini della mappa, un bug piuttosto vistoso per un gioco che sulla navigazione costruisce buona parte della propria identità. Sistemati anche i nemici che tornavano in piedi dopo essere stati messi fuori gioco dalle bombe fumogene e gli animali che si muovevano in modo erratico.

Sul fronte tecnico, Ubisoft è intervenuta sui crash occasionali che colpivano PS5 e Steam Deck, due piattaforme dove alcuni giocatori avevano segnalato interruzioni improvvise. A completare il quadro ci sono numerosi bug collegati alle missioni principali e secondarie, compresi alcuni casi in cui la progressione poteva bloccarsi del tutto, il tipo di problema che rischia di rovinare una partita intera. Le note complete dell’aggiornamento sono consultabili sul sito ufficiale di Ubisoft, dove l’elenco dettagliato copre ogni singolo intervento distribuito con questa versione di Assassin’s Creed Black Flag Resynced.