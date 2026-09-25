watchOS 27.2 cambia gli screenshot su Apple Watch in stile iPhone

Chi usa Apple Watch lo sa bene: basta un movimento sbagliato del polso e parte uno screenshot indesiderato. Con watchOS 27.2 le cose potrebbero cambiare, perché nel codice del sistema operativo sono spuntati i primi segnali di una funzione che porta sull’orologio la stessa gestione delle schermate catturate che si trova da anni su iPhone, con anteprima immediata e possibilità di condividere oppure cancellare al volo.

La traccia è emersa dall’analisi del codice della nuova versione, dove la funzione risulta però nascosta dietro un cosiddetto feature flag non attivo. In parole povere, il meccanismo è già scritto ma spento, una specie di interruttore che Apple può decidere di accendere in una beta successiva di watchOS 27.2 oppure lasciare lì a prendere polvere. Capita spesso, e non sempre queste funzioni vedono la luce, ma il fatto che il codice esista è già un indizio abbastanza chiaro sulla direzione.

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Come funzionano oggi gli screenshot su Apple Watch

Al momento la procedura è tanto rapida quanto poco controllabile. Su Apple Watch basta premere contemporaneamente la Digital Crown e il tasto laterale e l’immagine viene spedita direttamente nell’app Foto di iPhone, senza alcuna schermata di conferma, senza anteprima, senza nulla che avvisi l’utente. Il risultato è che molte persone si ritrovano la libreria fotografica infilata di scatti del quadrante o di una notifica, scoperti magari giorni dopo mentre si scorre il rullino.

La combinazione di tasti, d’altronde, è la stessa che si usa in altre situazioni e la pressione accidentale è dietro l’angolo, soprattutto quando si indossa l’orologio durante attività fisica o lo si sfila di fretta. Proprio per questo la cattura delle schermate su Apple Watch è disattivata di default e va abilitata manualmente, dall’app Impostazioni sull’orologio oppure dall’app Apple Watch su iPhone. Una scelta comprensibile, ma che lascia solo due possibilità: tutto acceso o tutto spento.

Il modello iPhone applicato al polso

Su iPhone la gestione è decisamente più elegante. Dopo aver catturato una schermata compare un’anteprima, a schermo intero oppure in miniatura nell’angolo a seconda delle impostazioni scelte, e da lì bastano un paio di tocchi per salvare, condividere o eliminare l’immagine. Un sistema semplice che evita di intasare la galleria e che permette di intervenire subito, senza dover aprire l’app Foto per fare pulizia.

È esattamente questo modello che watchOS 27.2 sembra voler replicare sul polso. Secondo quanto si legge nel codice, dopo aver scattato lo screenshot comparirebbe una schermata di anteprima con le opzioni per condividere o cancellare direttamente dall’orologio, senza passare da iPhone. Un cambiamento che a prima vista sembra minore, ma che nella pratica quotidiana fa una differenza notevole, perché toglie di mezzo il problema degli scatti involontari e dà finalmente all’utente un controllo più fine rispetto al semplice interruttore acceso o spento.

Quando potrebbe arrivare davvero

Il nodo resta l’attivazione. Le funzioni nascoste dietro feature flag hanno una storia altalenante: alcune compaiono nelle beta successive, altre slittano a versioni completamente diverse del sistema, altre ancora spariscono senza spiegazioni. Nel caso di watchOS 27.2 l’ipotesi più concreta è che Apple decida di accendere l’interruttore in una delle prossime beta del ciclo di sviluppo, così da testarla con gli sviluppatori prima del rilascio pubblico.

Va detto che si tratta di una di quelle migliorie di rifinitura che Apple tende a introdurre senza troppo clamore, magari citata in una riga delle note di rilascio. Niente di rivoluzionario sul piano tecnico, ma per chi usa Apple Watch tutti i giorni e si è ritrovato decine di schermate inutili nel rullino, l’arrivo di un’anteprima con il tasto per cancellare è probabilmente più utile di tante novità più appariscenti. Il codice, per ora, dice che l’idea è sul tavolo.

Fonte: TecnoAndroid