Apple Watch, il cardiofrequenzimetro sempre attivo è in test

Il cardiofrequenzimetro di Apple Watch potrebbe presto smettere di lavorare a intermittenza e restare acceso tutto il giorno, non solo durante gli allenamenti. È una modifica già in fase di test nei laboratori di Cupertino, accompagnata da un ripensamento delle app Fitness e Salute costruito attorno alle metriche di benessere che hanno reso popolari Whoop e Oura. Nulla è confermato per Apple Watch Series 12, ma se arrivasse cambierebbe parecchio la quantità di informazioni che l’orologio raccoglie nell’arco di ventiquattro ore.

Il punto non è la precisione della lettura, perché su quella l’orologio di Apple è già competitivo. Il punto è la frequenza con cui il sensore si sveglia. Oggi funziona a campionamenti sparsi, con misurazioni continue riservate all’attività fisica, e questo lascia buchi evidenti nelle curve della frequenza cardiaca a riposo e della variabilità cardiaca. Buchi che si riempiono davvero solo quando il sensore resta operativo senza pause.

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Un sensore sempre acceso e il conto da pagare sulla batteria

L’indiscrezione arriva da Mark Gurman di Bloomberg, che nella sua newsletter Power On parla di una funzione in test capace di far raccogliere dati al sensore di frequenza cardiaca in modo continuativo lungo tutta la giornata. In pratica si tratterebbe di prendere l’approccio già usato durante i workout e lasciarlo semplicemente attivo.

Sempre secondo la stessa fonte, Apple starebbe rivedendo il software delle app dedicate a fitness e salute per mostrare più metriche legate al benessere generale, con uno stile molto vicino a quello di Whoop e Oura. Entrambe le novità però vengono descritte come in fase di sperimentazione, senza alcuna finestra di lancio. Difficile quindi immaginarle su Series 12 o su Apple Watch Ultra 4 il mese prossimo, tanto più che i modelli di quest’anno vengono già descritti come aggiornamenti piuttosto contenuti.

Avere una rilevazione costante significa costruire una linea di base reale. Un valore anomalo a riposo un martedì pomeriggio finalmente avrebbe qualcosa con cui essere confrontato. Il prezzo, ovviamente, è l’autonomia, su un dispositivo che già nella recensione di Apple Watch Series 11 veniva definito da ricarica quotidiana. Non stupisce che i test si stiano prendendo tutto questo tempo, perché il calcolo energetico non è banale.

Perché chi indossa un anello non molla l’anello

Nelle community di utenti Oura torna spesso una divisione dei compiti curiosa. Molti tolgono l’anello durante l’allenamento perché le letture cardiache falsano i numeri, poi tolgono l’orologio prima di andare a dormire e lasciano che sia l’anello a coprire la notte. Un singolo thread resta aneddotico, certo, ma quella spartizione è ricorrente tra chi usa entrambi i dispositivi. Ed è esattamente lo spazio che il rilevamento continuo punta a chiudere.

Whoop e Oura non hanno conquistato questi utenti grazie alla qualità dei sensori. Whoop ha ottenuto una scorciatoia regolatoria che Galaxy Watch e Apple Watch hanno inseguito per anni, mentre Oura Ring 5 si è presentato puntando su pattern pressori e segnali di lungo periodo più che su statistiche da palestra. La loro proposta è sempre stata la linea di base sempre attiva e il racconto leggibile costruito sopra.

Chi guadagnerebbe davvero da un monitoraggio continuo

I beneficiari più evidenti sarebbero le persone che tengono l’orologio al polso ventiquattro ore su ventiquattro, perché otterrebbero dati di tendenza molto più densi senza cambiare nulla nelle proprie abitudini. Il monitoraggio del sonno avrebbe finalmente un contesto diurno alle spalle.

Chi invece ricarica di notte e dorme senza orologio guadagnerebbe comunque valori a riposo più affidabili, mentre la metà notturna del quadro resterebbe affidata a qualsiasi altro dispositivo indossato.

L’esperienza di chi è passato a un Pixel Watch, che legge il battito in continuo per impostazione predefinita, racconta bene il vantaggio pratico: la linea di tendenza permette di intercettare un periodo di frequenza cardiaca a riposo elevata prima ancora di sentirsi stanchi, cosa che le misurazioni sporadiche non colgono in alcun modo. Il compromesso resta la ricarica quotidiana, e una linea di base che va disattivata entro giovedì per sopravvivere a un viaggio serve a poco.