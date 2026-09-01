Very Mobile, addio all’attesa di 30 giorni per la portabilità

La portabilità su SIM già attiva con Very Mobile non richiede più il mese di attesa che fino a poco tempo fa bloccava chi aveva appena portato il proprio numero nell’operatore. Il secondo brand di WINDTRE ha di fatto tolto il vincolo dei 30 giorni, e adesso chi ha concluso una MNP può sovrascrivere quel numero con un altro anche pochi giorni dopo. Un cambiamento piccolo sulla carta, molto pratico nei fatti, arrivato in parallelo al rinnovo dell’applicazione.

Vale la pena ricordare come funziona il meccanismo, perché non è del tutto scontato. Dall’ottobre 2020 Very Mobile consente ai propri clienti di chiedere la portabilità direttamente dall’app, senza attivare una nuova scheda. In pratica il numero presente sulla SIM Very viene sostituito da un’altra numerazione mobile proveniente da un gestore diverso. La SIM resta la stessa, cambia il numero sopra. E la cosa può essere ripetuta più volte sulla stessa scheda telefonica.

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Cosa cambia adesso per chi ha già fatto una MNP

Prima la distinzione era netta. Chi attivava una numerazione Very nuova poteva chiedere subito la portabilità su scheda attiva, mentre chi aveva attivato la SIM con contestuale MNP doveva aspettare circa 30 giorni prima di poter sovrascrivere il numero appena portato. Stesso discorso per chi aveva già effettuato una portabilità su SIM attiva e voleva ripetere l’operazione.

Secondo le segnalazioni raccolte, questo blocco temporale è caduto. Con la nuova app Very Mobile la richiesta va a buon fine anche a distanza di pochi giorni dalla conclusione della precedente portabilità, senza messaggi di errore o attese forzate. Chi si muove spesso tra offerte e promozioni, insomma, ha molto meno margine morto tra un’operazione e l’altra.

La procedura passo passo dall’app Very

Il percorso è rimasto quello di sempre. Bisogna entrare nella sezione Offerta dell’app Very e, nella schermata di riepilogo della propria tariffa, cercare il tasto Porta il tuo numero in Very. Da lì si inserisce il numero che si intende portare sulla SIM già attiva e si seleziona l’operatore di provenienza. A quel punto parte una normale richiesta di portabilità, per cui serve avere sottomano il seriale ICCID della scheda su cui è attivo il numero da trasferire.

Un limite però resta. Dal 18 maggio 2020 i clienti WINDTRE con SIM originariamente dell’ex brand 3 Italia, quelle con seriale 893999, non possono chiedere la portabilità interna verso una SIM Very Mobile già attiva. Se invece il numero è WINDTRE con ICCID 893988, anche se in origine apparteneva all’ex brand Wind, l’operazione è consentita. Proprio per questo, selezionando WINDTRE come gestore di partenza, l’app chiede di inserire l’ICCID così da verificare il seriale.

Very Mobile è il servizio prepagato ricaricabile di Wind Tre, filiale italiana del Gruppo CK Hutchison. Le offerte attuali permettono di navigare su rete WINDTRE fino in 4G e, dal 25 novembre 2024, anche in 5G.

Tempi, credito residuo e possibili variazioni di prezzo

Una volta inseriti tutti i dati, il processo si conclude di norma entro 3 giorni lavorativi. Il credito residuo della SIM del gestore precedente viene trasferito in automatico sotto forma di ricarica, generalmente entro 8 giorni dal completamento della portabilità su SIM attiva. Lo stato della richiesta si può controllare in qualsiasi momento dalla stessa sezione Porta il tuo numero in Very.

Attenzione a un dettaglio che sfugge facilmente. Dopo la richiesta il costo di rinnovo dell’offerta può restare identico, scendere oppure salire, a seconda della tariffa attiva e del gestore da cui si proviene. In alcuni casi il cambio scatta comunque, a prescindere dall’operatore di partenza, ad esempio per chi aveva attivato un’offerta Very tramite coupon o come winback. Durante la procedura l’app mostra un messaggio di avviso con il costo specifico, così da poter verificare tutto prima di confermare.