Nio Firefly Club Spiaggia: 666 esemplari ispirati alla Puglia

Firefly Club Spiaggia è il nome scelto da Nio per una serie speciale che porta l’immaginario delle coste pugliesi dentro una city car elettrica venduta in Cina, prodotta in appena 666 esemplari e pensata per farsi notare più per la livrea che per la scheda tecnica. Nessuna modifica alla meccanica, nessun ritocco alle prestazioni, solo un lavoro certosino su colori, tessuti e dettagli che richiamano vele, dune e caffè all’aperto.

Il richiamo al beach club del sud Italia è dichiarato apertamente. La carrozzeria si veste di Breeze Blue, un azzurro brezza usato come base per due strisce cabana in acquamarina e arancione solare, mentre sulle fiancate compare la scritta “Spiaggia Club”. I cerchi a raggi multipli sono bianchi con logo centrale coordinato, una scelta che allontana parecchio questa versione dalla Firefly standard e le regala un’aria estiva anche a gennaio.

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Dentro l’abitacolo, tra ricami e palette calde

Il tema interno porta il nome Summer Siesta e si traduce in rivestimenti beige chiari con cuciture arancioni sulla zona spalle dei sedili. Lo stesso arancione ritorna sul volante, sui pannelli porta e sul portabicchieri, mentre il tappetino a tutta lunghezza riprende il motivo a righe cabana visto all’esterno. I numeri diffusi dal costruttore parlano di oltre 512 metri di ricamo e 64.000 punti, con tecniche di satinatura e goffratura usate per dare texture alle superfici. Anche la parte digitale segue la stessa logica. Il cruscotto adotta un’interfaccia chiamata Amber Sea con sfondi dedicati, così che la palette cromatica non si fermi ai materiali fisici ma arrivi fino agli schermi. Un pacchetto coerente, costruito per chi compra un’auto elettrica compatta guardando prima all’estetica che ai cavalli.

Prezzo, autonomia e la logica delle serie limitate

In Cina la Firefly Club Spiaggia costa 135.800 yuan, circa 17.400 euro, con un sovrapprezzo di 16.000 yuan rispetto alla Free Edition che ne chiede 119.800. Chi sceglie il programma Battery as a Service scende a 95.800 yuan, accettando però un canone mensile di 399 yuan per la batteria. Gli ordini sono aperti e le vetture espositive sono arrivate nei negozi dal 29 agosto.

Sotto il pavimento non cambia nulla rispetto alle altre versioni: batteria da 42 kWh e autonomia dichiarata di 420 km secondo il ciclo CLTC. Tutto il resto è questione di design e di esclusività, una formula che il marchio sta ripetendo con una certa insistenza. Questa è infatti la sesta edizione speciale, dopo Nomadic Maillard, Night Creature, Pegasus Rhapsody, Retro Futurism e Pixel Player, quest’ultima limitata a 333 unità e andata esaurita in meno di 8 ore.

Le tirature ridotte servono anche come termometro: permettono di misurare le reazioni del pubblico senza impegnare la produzione su larga scala. E i numeri complessivi del brand raccontano una crescita concreta, con 5.771 veicoli consegnati a luglio, pari a un incremento del 143,9% su base annua, e 74.357 unità cumulative dall’esordio. C’è poi un aspetto tecnico che pesa quanto la livrea. Dall’8 agosto la city car, lunga 4.003 mm, larga 1.781 mm e alta 1.557 mm, ha ottenuto l’accesso alle stazioni di battery swap di quinta generazione di Nio, un ostacolo superato grazie a modifiche compatibili con il passo corto della vettura. Un dettaglio che sposta il baricentro del discorso: la serie speciale dedicata alle spiagge italiane è la parte visibile di una strategia più ampia, quella che punta a posizionare il marchio come piccolo elettrico premium dentro l’ecosistema del gruppo.