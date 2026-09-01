Tesla FSD, incidenti 4,1 volte inferiori: i dati in Europa

Tesla ha messo sul tavolo i numeri della sua Guida Automatica Completa (Supervisionata), la funzione nota anche come FSD, pubblicando i dati che finora erano rimasti riservati agli enti regolatori. Il momento non è casuale: in Europa si avvicina una possibile votazione per l’approvazione del sistema, fissata per il 6 ottobre 2026, e l’azienda ha scelto di rendere pubblica una delle principali prove tecniche già usate per ottenere il via libera nei Paesi Bassi.

Al momento FSD (Supervisionata) è omologata in cinque paesi dell’Unione Europea: Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Estonia e Lituania. Non si tratta di una nicchia sperimentale, visto che oltre 70.000 proprietari di veicoli Tesla la utilizzano ogni giorno, percorrendo complessivamente più di 1 milione di chilometri quotidiani. Su un campione di 100 milioni di chilometri su strade pubbliche europee, secondo i dati diffusi, il sistema ha una probabilità 4,1 volte inferiore di essere coinvolto in un incidente rispetto alla guida manuale.

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Cosa dicono i numeri della dashboard sulla sicurezza

La dashboard resa pubblica raccoglie parametri raccolti su 3 miliardi di chilometri percorsi nel 2025. La riduzione degli incidenti gravi rispetto alla guida manuale varia a seconda del contesto stradale: 45% in autostrada, 69% sulle strade principali, 50% in città e 40% sulle strade locali. Numeri che raccontano un comportamento tutto sommato omogeneo, senza cali vistosi nei contesti più complicati.

Ci sono poi gli indicatori indiretti, quelli che dicono molto sullo stile di guida. Le attivazioni della frenata automatica di emergenza calano fino all’84%, mentre le frenate brusche si riducono fino all’81%, sia in autostrada che in ambito urbano. Sul fronte dei cambi di corsia, misurati su 377 milioni di manovre dell’intera flotta, le collisioni minori scendono del 99% in autostrada e del 93% sulle strade extraurbane.

Un dato interessante riguarda il conducente più che il veicolo: gli episodi di affaticamento alla guida in autostrada risultano ridotti del 67% rispetto alla guida manuale. E c’è anche il capitolo velocità, spesso al centro delle discussioni sui sistemi di assistenza. Nel 98% dei casi FSD (Supervisionata) viaggia a una velocità pari o inferiore a quella del traffico circostante.

La partita normativa e l’esenzione richiesta a Bruxelles

Il nodo, come spesso accade, è regolamentare. Tesla ha adattato il design del sistema per rispettare la normativa vigente, la UN R171 DCAS, ma ha chiesto un’esenzione per alcuni comportamenti specifici attraverso la procedura prevista dall’articolo 39 del Regolamento europeo. La dashboard serve esattamente a questo: dimostrare che quei comportamenti, pur fuori dal perimetro standard, sono sicuri.

I dati erano già stati condivisi con tutti gli Stati membri nell’aprile 2026, poco dopo l’approvazione arrivata dall’ente olandese RDW, e tutte le cifre presentate si riferiscono a un periodo precedente a quella data. Sul piano della validazione tecnica, il sistema ha completato oltre 230.000 test di scenario in diversi paesi e in ogni condizione ambientale, con un tasso di successo intorno al 98%. Percentuale che resta stabile anche con pioggia, nebbia, di giorno come di notte. I veicoli di sviluppo ingegneristico, dal canto loro, hanno accumulato 1,6 milioni di chilometri senza incidenti.

Sullo sfondo restano i numeri della sicurezza stradale europea: 19.400 morti sulle strade nel 2025, circa 53 al giorno, con la grande maggioranza degli incidenti riconducibile all’errore umano. Tesla sostiene che gran parte di queste vittime sia evitabile con la tecnologia già disponibile oggi e che il vantaggio in termini di sicurezza resti bloccato dalla burocrazia in buona parte del continente.

Va ricordato che le funzioni attualmente abilitate richiedono la supervisione attiva di chi guida e non rendono il veicolo autonomo. L’attivazione resta limitata alle giurisdizioni con approvazione normativa, con tempi che possono variare, e possono applicarsi limitazioni tecniche a seconda del mercato.