TIM Premium Base a 20,90 euro al mese con il nuovo sconto

Chi guarda alla fibra di casa con un occhio al portafoglio troverà interessante quello che sta per succedere a TIM Premium Base, l’offerta di rete fissa senza modem che dal 30 agosto 2026, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe scendere a 20,90 euro al mese grazie a un nuovo Sconto Promo Limited da 5 euro mensili. Uno sconto valido per tutti, senza vincoli di abbinamento, e applicato a tempo indeterminato sul canone.

Oggi, e fino al 29 agosto 2026, la stessa offerta viaggia a 25,90 euro al mese di listino. Gli sconti esistono già, ma sono più timidi e legati a condizioni precise: 3 euro al mese in meno con lo Sconto Fisso Mobile, riservato a chi attiva anche una linea mobile TIM, oppure altri 3 euro con la formula TIM Premium Base e TV, disponibile dal 6 maggio 2025, che richiede l’attivazione contestuale di un pacchetto TIMVISION. In entrambi i casi si arriva a 22,90 euro al mese. Da segnalare anche che dal 22 febbraio 2026 l’offerta non è più attivabile in ADSL, restano solo FTTC e Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps.

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Come funzionerà il nuovo Sconto Promo Limited

La logica del nuovo sconto è più semplice: chi attiva TIM Premium Base senza modem ottiene i 5 euro di riduzione a prescindere. Vale per la sola linea fissa, vale in convergenza con qualsiasi offerta mobile TIM indipendentemente dal costo mensile, vale anche per chi abbina un pacchetto TIMVISION con la versione Premium Base e TV. Proprio per questo, dal 30 agosto al 26 settembre 2026 lo sconto da 5 euro sostituirà in automatico quelli da 3 euro oggi in vigore.

Sul fronte televisivo la proposta principale resta TIMVISION XS, con TIMVISION Play e HBO Max Base con pubblicità, in versione annuale a pagamento dilazionato, a 4 euro al mese a tempo indeterminato invece di 8,99 euro. Sommando le due voci, dal 30 agosto 2026 il conto per Premium Base e TV si ferma a 24,90 euro al mese. Nei negozi TIM potranno essere proposti anche gli altri pacchetti con HBO Max: TIMVISION S a 8 euro, TIMVISION M a 12 euro e TIMVISION L a 14 euro al mese, per un totale rispettivamente di 28,90, 32,90 e 34,90 euro al mese.

Un dettaglio da non trascurare: tutti questi prezzi valgono solo con domiciliazione su conto corrente o carta di credito, altrimenti la linea fissa costa 5 euro al mese in più. L’offerta con il nuovo sconto sarà sottoscrivibile fino al 26 settembre 2026. Ad alcuni già clienti selezionati con la sola linea mobile potranno continuare ad arrivare promozioni dedicate su Premium Base. Lo sconto, inoltre, resta attivo anche se la linea mobile abbinata viene cessata o se il pacchetto TIMVISION cambia o si disattiva, mentre decade nel momento in cui si passa a un’altra offerta di rete fissa TIM.

Cosa comprende la linea fissa senza modem

Con TIM Premium Base si ottiene internet illimitato in FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, più le chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali a 19 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi e scatti anticipati di 60 secondi. Rispetto a TIM WiFi Casa mancano il modem e le chiamate illimitate, ma il canone è più leggero di 4 euro al mese, considerando la Promo Limited attiva dal 31 maggio al 31 luglio 2026 che mantiene il prezzo standard di 29,90 euro al mese.

Chi in seguito volesse il modem dell’operatore può richiedere TIM HUB Pro con Wi Fi 7 per la fibra FTTH fino a 2,5 Gbps oppure TIM HUB+ per FTTC, in entrambi i casi a 5 euro in più al mese per 48 mesi. L’offerta è pensata per nuovi clienti, con nuova linea o portabilità, e dal 22 febbraio 2026 esiste in due varianti: Premium Base Fibra, fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, e Premium Base Mega, fino a 200 Mbps in download e 20 in upload oppure 100 Mbps e 20 in upload.

Il costo di attivazione è già dentro il canone, con rate da 10 euro al mese per 24 mesi. Nei primi due anni il prezzo effettivo senza attivazione è quindi di 15,90 euro al mese con domiciliazione, poi risale a 25,90 euro. In caso di recesso le rate restano attive fino a scadenza, con possibilità di saldare tutto in un’unica soluzione. Dopo i 24 mesi non sono previsti costi di disattivazione o di passaggio ad altro operatore, che altrimenti ammontano a 23 euro. Dal 1° aprile 2026 la fattura cartacea mensile costa 5,99 euro a copia, esclusa la prima gratuita, evitabile scegliendo il formato digitale.