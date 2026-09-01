Spusu 150 XL e 200 XL 5G: offerte prorogate a settembre 2026

Continuano anche per tutto Settembre 2026 le offerte Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G, che l’operatore virtuale ha deciso di prorogare ancora una volta, mantenendole attivabili online rispettivamente a 5,98 euro al mese e a 7,89 euro al mese. La scadenza era fissata al 31 Agosto 2026, poi è slittata al 30 Settembre 2026, in linea con quanto accaduto nei mesi precedenti, quando le proroghe si sono susseguite quasi con cadenza fissa.

Il meccanismo di attivazione resta lo stesso di sempre. Tutte le proposte Spusu si sottoscrivono direttamente online, sia da parte di chi vuole un nuovo numero sia di chi arriva in portabilità da un altro operatore. Nel primo caso la numerazione si sceglie gratuitamente tra dieci opzioni casuali proposte durante l’acquisto, mentre chi desidera un numero personalizzato deve rivolgersi al Servizio Clienti e mettere in conto un costo aggiuntivo.

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Cosa includono Spusu 150 XL e Spusu 200 XL 5G

Spusu 150 XL mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali, 1.000 minuti di chiamate internazionali verso Unione Europea e Regno Unito, 500 SMS verso numeri italiani e 150 Giga di traffico dati fino in 4G+, il tutto a 5,98 euro al mese. La sorella maggiore, Spusu 200 XL 5G, offre gli stessi minuti illimitati, gli stessi 1.000 minuti internazionali e 500 SMS, ma sale a 200 Giga navigabili fino in 5G, con un canone di 7,89 euro al mese.

Accanto a queste due, resta disponibile fino a nuova comunicazione il resto del listino. Spusu 1 parte da 3,98 euro al mese con 100 minuti verso Italia, Unione Europea e Regno Unito, 100 SMS e 1 Giga. Spusu 10 costa 4,98 euro al mese e porta 1.000 minuti, 200 SMS e 10 Giga. Salendo di fascia si trovano Spusu 500 XXL a 9,98 euro al mese, con minuti illimitati nazionali, 5000 minuti internazionali, 500 SMS e 500 Giga in 4G+, e Spusu 500 XXL 5G a 12,98 euro al mese con lo stesso pacchetto ma in quinta generazione.

Poi ci sono le due opzioni pensate per chi si muove verso la Svizzera. Oltreconfine costa 9,98 euro al mese e comprende 2.000 minuti, 500 SMS, 150 Giga più 10 Giga per il roaming svizzero. Oltreconfine+ sale a 14,98 euro al mese con 2.000 minuti, 500 SMS, 200 Giga più 30 Giga in Svizzera. Chiude il quadro Spusu IoT, dedicata ai dispositivi connessi, con 100 minuti, 500 SMS e 500 Mega a 36 euro all’anno.

Riserva Dati, costi di attivazione e velocità

Il tratto distintivo dell’operatore resta la Riserva Dati, disponibile su tutte le offerte tranne Spusu IoT. I Giga non consumati passano al mese successivo, mentre minuti e SMS avanzati si convertono in traffico dati nella misura di 1MB ciascuno. Sulle versioni XL e XXL, che includono minuti illimitati nazionali, la conversione del traffico voce ovviamente non si applica. I Giga accumulati non scadono e crescono fino a un tetto che varia in base al piano: 2 Giga con Spusu 1, 20 Giga con Spusu 10, 300 Giga con Spusu 150 XL e Oltreconfine, 400 Giga con Spusu 200 XL 5G e Oltreconfine+, 500 Giga con le due Spusu 500 XXL.

L’attivazione è sempre gratuita, mentre SIM o eSIM costano 9,90 euro. In fase di acquisto si sceglie tra ricariche manuali e rinnovo automatico su carta Visa o Mastercard, PayPal, PostePay e Apple Pay, con la possibilità di cambiare idea in seguito dall’area clienti My Spusu. Chi è già cliente può passare a un altro piano una volta al mese senza spendere nulla, anche verso una tariffa più economica.

Attivo in Italia dal 15 Giugno 2020, Spusu è un Full MVNO appoggiato alla rete WindTre. Sulle offerte abilitate al 5G, da inizio Dicembre 2025 la velocità massima dichiarata è di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre le altre viaggiano in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Sul roaming nell’Unione Europea le soglie mensili seguono la normativa: 8,91 Giga per Spusu 150 XL nel 2026, che diventano 9,80 Giga nel 2027, e 11,76 Giga per Spusu 200 XL 5G nel 2026, in crescita a 12,94 Giga l’anno successivo.