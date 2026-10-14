Apple Vision Pro, Remnants di Ti West porta l’horror immersivo

Apple ha ufficializzato Remnants, il primo film horror realizzato in Apple Immersive e destinato esclusivamente ad Apple Vision Pro. Il debutto è fissato per venerdì 16 ottobre nell’app Apple TV, e a firmare il progetto c’è Ti West, che ne ha curato sia la scrittura sia la regia. Per il visore di Cupertino si tratta di un passo nuovo, perché finora il formato immersivo non si era mai spinto dalle parti della paura.

Un castello infestato a 180 gradi

Per chi non lo conoscesse, l’Apple Immersive è il formato video a 180 gradi nato proprio per Vision Pro. Le riprese avvolgono lo spettatore, che non osserva più la scena da uno schermo ma ci finisce dentro. Fino a oggi Apple lo aveva sfruttato soprattutto per lo sport e per una serie di cortometraggi dal taglio documentaristico. Con Remnants le cose cambiano. L’horror entra per la prima volta in questo territorio, e in effetti è un genere che sembra cucito su misura per un’esperienza in cui voltarsi dall’altra parte non basta a distogliere lo sguardo.

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Il film accompagna il pubblico dentro Woldmere Castle, il “mondo terrificante” immaginato da West. La sinossi ufficiale presente nella scheda di Apple TV promette una “storia di fantasmi da brividi” in cui scoprire gli oscuri segreti che infestano il castello. La durata è di 27 minuti e negli Stati Uniti la pellicola ha ricevuto la classificazione PG 13, quindi è sconsigliata ai minori di 13 anni senza la guida di un adulto. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account ufficiale di Apple TV, che ha condiviso anche la locandina con la data d’uscita e una definizione piuttosto netta, quella di primo film horror immersivo su Apple Vision Pro.

Ti West e un trailer fatto solo di spaventi

La scelta del regista ha una logica precisa. Ti West è uno dei nomi più riconoscibili dell’horror contemporaneo, in particolare grazie alla trilogia formata da X, Pearl e MaXXXine. Apple ha quindi deciso di affidare il suo primo esperimento di paura in formato immersivo a un autore che il genere lo conosce davvero bene, invece di puntare su uno studio esperto soltanto della parte tecnologica. E il calendario fa il resto, visto che l’uscita cade a due settimane da Halloween.

Anche la promozione ha seguito una strada diversa dal solito. Al posto del classico trailer è stato diffuso un reaction trailer che mostra le reazioni reali di alcune persone mentre guardano Remnants con Vision Pro sul viso. Del film si intravede pochissimo. Il vero protagonista è lo spavento di chi indossa il visore, ed è probabilmente il modo più efficace per raccontare un’esperienza che su uno schermo piatto perderebbe gran parte della sua forza. Lo stesso video è comparso anche sul profilo X di Apple TV, con l’invito a entrare nel castello di Woldmere e la data da segnare in calendario, il 16 ottobre.

Quando esce e perché in Italia non si vedrà

Remnants sarà disponibile da venerdì 16 ottobre nell’app Apple TV, esclusivamente su Apple Vision Pro. Chi ha acquistato il visore all’estero e lo ha importato in Italia dovrà però fare i conti con un limite non da poco. Il film compare soltanto nel catalogo Apple TV di Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia, ma non in quello italiano. Il motivo sta nel fatto che Vision Pro non è venduto ufficialmente nel nostro Paese e i contenuti in Apple Immersive seguono la sua disponibilità.

Fonte: TecnoAndroid