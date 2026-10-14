Opensignal mappa i telefoni connessi ai satelliti con dati reali

Capire dove gli smartphone riescono a collegarsi davvero ai satelliti non è mai stato semplice, perché finora ci si poteva affidare quasi soltanto alle promesse degli operatori. Opensignal ha deciso di cambiare prospettiva e ha messo online una mappa interattiva che mostra le zone in cui i telefoni si sono agganciati direttamente a un satellite, anche dove la normale rete cellulare non arriva. Lo strumento si chiama D2D Satellite Map ed è la prima mappa al mondo costruita partendo dai dati raccolti durante l’uso reale dei servizi Direct to Device, cioè quelli che permettono al dispositivo di dialogare con lo spazio senza passare da un’antenna a terra.

Il punto di forza sta proprio qui. La mappa non si appoggia alle previsioni di copertura diffuse dalle compagnie telefoniche ma racconta dove queste connessioni satellitari vengono già utilizzate nella pratica. Una differenza che sembra sottile e invece pesa parecchio, soprattutto per chi vuole farsi un’idea concreta della diffusione di questa tecnologia.

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Come nasce la D2D Satellite Map e come va letta

Dietro il progetto ci sono miliardi di misurazioni effettuate in ogni angolo del pianeta. Ciascun punto visibile sulla mappa corrisponde a una località in cui almeno uno smartphone è riuscito a collegarsi a un satellite a partire da gennaio 2026. Le informazioni verranno aggiornate ogni mese, così da seguire passo dopo passo l’espansione di questi servizi, che al momento è ancora agli inizi.

C’è però un aspetto da tenere bene a mente. La D2D Satellite Map non va considerata come una verifica della copertura effettivamente disponibile. Un collegamento registrato in una certa area potrebbe essere avvenuto solo in condizioni particolari, e questo non garantisce che il servizio funzioni in qualunque momento. Lo stesso ragionamento vale al contrario: l’assenza di punti in una zona non significa per forza che lì manchi il segnale satellitare. Tra le rilevazioni, poi, possono comparire anche collegamenti fatti da utenti in roaming, magari in Paesi dove questi servizi non sono ancora in vendita. Insomma, la mappa fotografa l’uso reale, non la disponibilità teorica.

Cosa serve per collegarsi e quali sono i limiti attuali

I telefoni compatibili possono comunicare con i satelliti senza bisogno di antenne esterne o accessori aggiuntivi. Le strade percorse dai diversi servizi però non sono tutte uguali. Alcuni sfruttano le stesse frequenze delle reti cellulari e riescono a funzionare anche su dispositivi già presenti sul mercato, mentre altri richiedono componenti hardware e software pensati appositamente. In ogni caso resta indispensabile un passaggio a monte, ovvero che l’operatore telefonico abbia attivato il servizio grazie a un accordo con un fornitore satellitare. Senza questa intesa, anche il dispositivo più adatto rimane tagliato fuori.

Quanto agli utilizzi, per ora le connessioni D2D servono soprattutto per inviare messaggi di testo, gestire comunicazioni di emergenza e far girare un numero ristretto di applicazioni. Telefonate vocali e collegamenti dati più veloci richiederanno ulteriori sviluppi. A frenare la crescita ci sono due ostacoli principali: i satelliti attualmente in orbita hanno una capacità ancora limitata e la disponibilità delle frequenze radio rappresenta un nodo non da poco. Molto dipenderà dai progressi tecnologici e da come evolveranno gli smartphone nei prossimi tempi.

Nel frattempo la mappa di Opensignal offre una prima istantanea concreta di un fenomeno che finora si conosceva quasi solo attraverso annunci e stime. Con l’aggiornamento mensile dei dati, la D2D Satellite Map permetterà di osservare come cambia, mese dopo mese, la presenza reale di queste connessioni nelle diverse aree del mondo.

Fonte: TecnoAndroid