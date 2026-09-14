Apple Store cambiano: torna il Genius Bar, addio videowall

Gli Apple Store si preparano a cambiare pelle, e stavolta non si tratta di ritocchi cosmetici: secondo quanto emerso dalla newsletter Power On di Mark Gurman, l’azienda ha in cantiere tre modifiche sostanziali al modo in cui sono organizzati i suoi negozi, a partire dal ritorno del Genius Bar nella sua forma classica. Un dettaglio che farà piacere a chi frequenta i punti vendita da anni e ricorda com’erano prima della svolta del decennio scorso.

Il piano, stando alle informazioni raccolte, prevede anche un’accelerazione generale sul fronte delle ristrutturazioni. Apple vuole rinnovare più negozi e vuole farlo più in fretta rispetto al ritmo tenuto finora. L’obiettivo dichiarato è riportare gli spazi verso funzioni più concrete, quelle legate alla vendita vera e propria, all’assistenza e al ritiro degli ordini.

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Apple Store: le Avenue cambiano forma e arrivano due nuove sezioni

La prima novità riguarda le cosiddette Avenue, cioè le pareti laterali degli Apple Store dove vengono messi in mostra accessori e servizi. Qui l’azienda intende aggiungere due nuove sezioni dedicate, una per i ritiri degli ordini online e una per le sessioni Today at Apple.

Oggi, in gran parte dei negozi, il ritiro avviene su un tavolo dedicato mentre i workshop si tengono in un’ampia area con posti a sedere. Entrambe queste funzioni verranno spostate ai lati, dentro moduli da circa tre metri che internamente vengono chiamati bay. La sezione pensata per i ritiri online sarà realizzata interamente in legno, con un logo Apple discreto nella parte alta e, in basso, cassetti protetti per conservare gli ordini in attesa. Davanti ci sarà un tavolo dove il personale gestirà la consegna al cliente.

La bay riservata a Today at Apple avrà invece un grande display e altri cassetti chiusi a chiave, utili agli istruttori per riporre i dispositivi usati durante le sessioni. Un approccio più compatto, insomma, che libera spazio al centro del negozio.

Via le videowall, torna il bancone dei Genius

La seconda modifica è forse la più visibile a colpo d’occhio: spariranno le videowall giganti installate sul fondo di quasi tutti i negozi. Quegli schermi enormi, usati sia per i corsi sia per la comunicazione dei prodotti, non rientrano più nei piani. Al loro posto, in molti punti vendita, arriverà proprio il bancone dedicato ai Genius.

Il ritorno al Genius Bar segna una marcia indietro rispetto al Genius Grove, la soluzione più informale introdotta oltre dieci anni fa, con alberi e postazioni sparse invece del classico bancone. Il nuovo design richiama quello di un tempo ma con un aspetto interamente in legno, coerente con il resto degli arredi rinnovati. Sono previste due altezze diverse del piano di appoggio per garantire l’accessibilità, mentre la parete alle spalle ospiterà cassetti per lo stoccaggio e grandi poster dedicati ai prodotti più recenti.

Una scelta che guarda alla praticità

Dietro a queste tre mosse c’è una logica piuttosto chiara. Gurman spiega che Apple punta a riallineare i propri negozi verso un modello di retail più tradizionale e funzionale, meno vetrina spettacolare e più servizio. Le aree di assistenza tornano ad avere un punto di riferimento fisico riconoscibile, i ritiri diventano più ordinati e veloci, le sessioni formative trovano una collocazione stabile senza occupare mezzo negozio.

Resta il fatto che gli Apple Store, negli ultimi anni, avevano puntato molto su una filosofia da piazza cittadina, con spazi aperti e zone di ritrovo. Il nuovo corso sembra voler ridurre quella componente scenografica a favore di banconi, cassetti e postazioni operative. Le ristrutturazioni, stando alle indiscrezioni, partiranno nei prossimi anni con un ritmo più serrato del solito.