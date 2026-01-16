Apple sceglie Gemini per rilanciare Siri: una svolta sull’AI

Apple ha ufficializzato una decisione che segna un passaggio fondamentale nella propria strategia sull’intelligenza artificiale. La prossima generazione di Siri sarà potenziata da Gemini, il modello AI sviluppato da Google. La conferma è arrivata direttamente dall’azienda, che ha chiarito come Gemini rappresenti oggi la base tecnologica più solida su cui costruire i nuovi Apple-Foundation Models destinati all’assistente vocale. Per Apple non si tratta soltanto di un accordo tecnico, ma di una scelta necessaria per colmare un ritardo accumulato negli ultimi anni rispetto ai principali concorrenti.

Mentre Google e altri player hanno spinto con decisione sull’integrazione dell’AI generativa, Apple ha adottato un approccio più prudente, salvo poi ammettere nel 2025 che lo sviluppo interno stava richiedendo tempi più lunghi del previsto. La decisione di affidarsi a Gemini va quindi letta come un’accelerazione forzata, pensata per riportare Siri al centro dell’esperienza iOS e renderla finalmente competitiva sul piano della comprensione del linguaggio, della sintesi delle informazioni e delle risposte contestuali. L’obiettivo è offrire un assistente capace di accedere a una conoscenza globale del web, combinare fonti diverse e restituire risposte più naturali e utili, superando i limiti che hanno spesso penalizzato Siri nel confronto diretto con altri competitor. In questo contesto, Apple sembra aver accettato l’idea che la collaborazione con un partner esterno sia l’unica strada per evitare un ulteriore scollamento tecnologico.

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Apple e futuro dell’AI, cosa cambia davvero per Siri

La scelta di Gemini non implica però una dipendenza totale da Google. Apple ha ribadito più volte di non voler legarsi in modo esclusivo a un singolo fornitore di AI, preferendo un approccio flessibile. In passato, Tim Cook ha confermato che l’azienda sta valutando anche altre soluzioni, tra cui OpenAI, Anthropic e Perplexity. Ha lasciato quindi intendere che Siri potrebbe diventare una piattaforma capace di integrare più modelli in base alle funzioni richieste. Questo approccio riduce i rischi strategici e consente ad Apple di mantenere il controllo sull’esperienza utente.

La decisione ha avuto ripercussioni anche a livello manageriale. John Giannandrea, responsabile AI ed ex dirigente Google, ha lasciato il suo ruolo operativo dopo i ritardi accumulati, segnale di una riorganizzazione interna che punta a recuperare terreno rapidamente. Al momento Apple non ha fornito dettagli tecnici sull’implementazione di Gemini né una data precisa per il debutto delle nuove funzioni, limitandosi a confermare che i lavori sono in corso e che il lancio avverrà nel corso del 2026. Resta da capire quali funzioni saranno disponibili fin da subito e quanto l’AI sarà realmente integrata nel sistema operativo, andando oltre le semplici risposte vocali. Insomma, tutto ciò per Apple rappresenta una scommessa delicata, ma anche un passaggio obbligato. L’IA non è più un’opzione, bensì un pilastro su cui costruire il futuro del proprio ecosistema.