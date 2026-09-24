Apple Sports aggiunge 4 campionati e i tabelloni del tennis

Chi segue il calcio internazionale dallo smartphone ha da oggi qualche motivo in più per aprire Apple Sports, l’applicazione gratuita che raccoglie risultati, statistiche e aggiornamenti in tempo reale. L’ultimo aggiornamento porta infatti con sé il supporto a nuovi campionati, allargando ancora una volta il raggio d’azione di un’app che, campionato dopo campionato, sta provando a coprire davvero tutto il pianeta pallone. Non si tratta di un restyling grafico né di funzioni rivoluzionarie, ma di un ampliamento concreto della copertura, che è poi la cosa che interessa a chi usa queste app ogni giorno.

Le nuove leghe di calcio aggiunte sono quattro e arrivano da quattro continenti diversi. C’è l’A-League Men australiana, c’è la Premier League egiziana, c’è la Premier League israeliana e c’è la Premiership sudafricana. Campionati che fino a ieri restavano fuori dall’elenco e che ora entrano a pieno titolo nella lista di quelli seguibili in tempo reale, con punteggi, andamento delle partite e tutto quello che l’app già offre per i tornei più blasonati. Per una fetta non piccola di appassionati, soprattutto per chi vive lontano dal proprio Paese d’origine e vuole restare aggiornato sulla squadra del cuore, è un dettaglio tutt’altro che marginale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple Sports: il tennis entra nel vivo con i tabelloni in tempo reale

L’altra novità riguarda chi di sport ne segue più di uno. Apple Sports ora permette infatti di consultare i tabelloni dei tornei di tennis direttamente dall’app, aggiornati in tempo reale mano a mano che i match si chiudono. La funzione copre i tornei del Grande Slam e quelli di categoria 1000, ovvero i due livelli che concentrano la maggior parte dell’attenzione mediatica nel circuito.

Il funzionamento è quello che ci si aspetta da un tabellone ben fatto. Si vedono gli accoppiamenti turno per turno, si vedono i risultati già maturati e si capisce a colpo d’occhio chi incrocerà chi nel round successivo. Niente di complicato, nessuna funzione nascosta dietro menu contorti. Una schermata che finora mancava e che, per chi segue le due settimane di uno Slam, cambia parecchio l’esperienza quotidiana rispetto al dover cercare altrove le informazioni sul tabellone.

Una crescita costante più che un salto improvviso

La strategia dietro Apple Sports appare piuttosto leggibile. Nessuna promessa roboante, nessun annuncio in pompa magna, ma una serie continua di piccoli allargamenti che nel tempo hanno trasformato l’app in uno strumento abbastanza completo. Ogni aggiornamento aggiunge qualche campionato, qualche disciplina, qualche funzione che prima non c’era. E l’impressione è che il percorso non sia finito qui, visto il ritmo con cui le aggiunte si sono susseguite.

Per chi non la conoscesse, l’applicazione nasce con un’idea molto semplice alla base, cioè dare accesso immediato ai punteggi in diretta senza costringere l’utente a navigare tra decine di schermate. Si scelgono le squadre preferite, si seguono i campionati che interessano e il resto scompare. Un approccio essenziale che ha fatto la fortuna dell’app presso chi voleva qualcosa di più diretto rispetto ai portali sportivi tradizionali.

Con l’arrivo di A-League Men, Premier League egiziana, Premier League israeliana e Premiership sudafricana, insieme ai tabelloni dei principali tornei di tennis, l’elenco delle competizioni supportate si allunga ulteriormente. L’aggiornamento è disponibile da subito per tutti gli utenti dell’app.

Fonte: TecnoAndroid