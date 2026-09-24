Siri AI su HomePod: le prime immagini svelano nuove luci

Le prime immagini di Siri AI su HomePod sono arrivate in rete, e mostrano un assistente vocale con un volto (o meglio, una luce) diverso da quello a cui il pubblico si è abituato in questi anni. Il materiale condiviso dal leaker noto come pdfu il 23 settembre 2026 riguarda il codice del software HomePod 27, che a quanto pare contiene già tutto il necessario per far girare la nuova versione dell’assistente Apple. Solo che, al momento, non è attivo per nessuno.

Il punto centrale è semplice: dentro audioOS 27 c’è Linwood, cioè il sistema che sta alla base di Siri AI, insieme a un aspetto grafico e a un accompagnamento sonoro completamente rivisti per lo speaker di Apple. Le nuove luci di stato puntano su bianco, blu e arancione, la stessa palette cromatica già vista su altri dispositivi dell’ecosistema. Un dettaglio che, per chi segue da vicino le mosse dell’azienda, vale più di mille dichiarazioni ufficiali.

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Siri AI su HomePod: perché serviranno nuovi altoparlanti

Apple non parla mai dei prodotti futuri, è una regola di casa. Eppure da mesi circola con insistenza la voce che Siri AI arriverà su nuovi modelli di Apple TV 4K e HomePod, dispositivi attesi a breve. Il sospetto nasce da un’assenza piuttosto rumorosa: quando l’assistente rinnovato è stato presentato a giugno, non c’è stato un singolo accenno alla sua disponibilità su tvOS o sul software degli speaker.

Il silenzio, in casi come questo, tende a essere eloquente. Se l’azienda avesse avuto intenzione di portare la nuova Siri anche sui HomePod già in circolazione, difficilmente avrebbe evitato di annunciarlo mesi fa. Un aggiornamento software che rivoluziona l’assistente vocale su hardware esistente è esattamente il tipo di notizia che si tende a mettere in vetrina, non a nascondere. Il fatto che non sia successo nulla del genere fa pensare a un requisito hardware rigido, senza scorciatoie.

Lo stesso pdfu, in un messaggio successivo, ha precisato che non è del tutto chiaro se Siri AI resterà legata in esclusiva ai nuovi dispositivi. Ma la sensazione, ammette, è che si vada in quella direzione con un margine di dubbio piuttosto sottile.

Cosa cambia davvero nell’esperienza d’uso

Chi ha un HomePod sa che l’interazione con l’assistente passa quasi tutta da due elementi: la luce sulla parte superiore e il suono di conferma. Non c’è uno schermo su cui leggere risposte, non ci sono menù da scorrere. Quel cerchio luminoso è l’interfaccia. Ed è proprio lì che Apple sembra aver lavorato, sostituendo l’animazione attuale con qualcosa che richiama visivamente il nuovo corso dell’assistente.

Il passaggio a bianco, blu e arancione non è una scelta estetica campata per aria. È coerenza: la stessa identità visiva che Siri AI mostra su iPhone, iPad e Mac viene tradotta in un linguaggio luminoso adatto a un oggetto senza display. Cambia anche il suono, secondo quanto emerso dal codice, il che significa che pure il feedback acustico verrà riprogettato.

Tutto questo resta comunque disattivato nella versione di HomePod 27 attualmente distribuita. Il codice c’è, funziona, ma nessun utente può accedervi. Una situazione che ricalca quanto già successo in passato con altre funzioni tenute in caldo fino al lancio dell’hardware corrispondente.

Il quadro che ne esce è quello di un rinnovamento della linea Home già pronto sul lato software, in attesa che gli altoparlanti giusti arrivino sul mercato. Per chi possiede un HomePod di generazione precedente, la prospettiva di restare escluso dalla nuova Siri è concreta, anche se nessuna comunicazione ufficiale lo ha ancora confermato.

Il video diffuso dal leaker mostra l’animazione in funzione, con l’audio attivo, e offre il primo assaggio concreto di come si presenterà l’assistente sugli speaker di Cupertino. Il codice di audioOS 27 parla chiaro su cosa sia stato preparato dietro le quinte.

Fonte: TecnoAndroid