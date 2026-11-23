Jay Clayton si prepara ad assumere un terzo incarico di primo piano nell’amministrazione degli Stati Uniti. Secondo alcune indiscrezioni, l’attuale direttore dell’intelligence nazionale, che ricopre anche il ruolo di zar dell’intelligenza artificiale, svolgerà in via provvisoria le funzioni di direttore nazionale per la cybersicurezza. Si tratta di una soluzione temporanea pensata per coprire il periodo che precede la conferma del Senato di Kirsten A. Davies, la figura destinata a guidare stabilmente quell’ufficio.

La notizia colpisce soprattutto per la concentrazione di responsabilità in una sola persona. Jay Clayton si troverebbe infatti a gestire contemporaneamente tre dossier che a Washington vengono considerati strategici e che, almeno sulla carta, toccano ambiti molto diversi tra loro. Da un lato c’è il mondo dell’intelligence, dall’altro la politica tecnologica legata all’intelligenza artificiale e ora anche la sicurezza informatica a livello federale.

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Tre incarichi nelle mani di Jay Clayton

Per capire il peso della scelta conviene guardare da vicino le funzioni coinvolte. Il direttore dell’intelligence nazionale occupa il vertice del sistema di coordinamento delle agenzie di informazione americane ed è il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda raccolta e analisi delle informazioni sensibili. Un compito già di per sé molto impegnativo, che richiede attenzione costante e un dialogo continuo con la Casa Bianca.

A questo si aggiunge la veste di zar dell’intelligenza artificiale, un’etichetta informale con cui negli Stati Uniti si indica chi ha il compito di coordinare l’approccio del governo su una tecnologia che sta cambiando rapidamente economia e sicurezza. Il fatto che una stessa persona tenga insieme intelligence e IA dice già molto su quanto i due temi vengano ormai considerati intrecciati.

L’ultimo tassello è appunto la cybersicurezza. L’ufficio del direttore nazionale per la sicurezza informatica si occupa della strategia federale contro le minacce digitali e del coordinamento tra le diverse amministrazioni. Affidarlo, anche solo per un periodo limitato, a chi guida già l’intelligence e segue il fronte dell’intelligenza artificiale significa di fatto riunire sotto un unico riferimento tre aree che spesso si sovrappongono nella pratica quotidiana.

Un incarico ad interim in attesa di Kirsten A. Davies

Va precisato che il nuovo ruolo di Jay Clayton nasce come temporaneo. La guida dell’ufficio per la cybersicurezza è infatti destinata a Kirsten A. Davies, la cui nomina deve però passare dal vaglio del Senato. Negli Stati Uniti diverse posizioni di vertice dell’amministrazione richiedono questo passaggio, che prevede audizioni e un voto finale prima che la persona indicata possa entrare ufficialmente in carica.

Nel frattempo l’ufficio non può restare scoperto ed è qui che entra in gioco la designazione ad interim. Clayton svolgerà le funzioni di direttore nazionale per la sicurezza informatica fino a quando il percorso di conferma di Davies non sarà concluso. Al momento non emergono indicazioni sui tempi previsti per il voto dei senatori.

Una volta ottenuto il via libera, Kirsten A. Davies assumerà pienamente la direzione dell’ufficio dedicato alla cybersicurezza, mentre Jay Clayton manterrà gli incarichi di direttore dell’intelligence nazionale e di zar dell’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid