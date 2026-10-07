The Sinking City 2, patch 1.1.0 con oltre 150 novità e HDR10+

The Sinking City 2 riceve il suo aggiornamento più corposo da quando è arrivato sugli scaffali. Lo studio ucraino Frogwares ha appena distribuito gratuitamente la patch 1.1.0, che porta con sé oltre 150 interventi tra correzioni e migliorie. Si va dalle prestazioni alla stabilità, passando per enigmi, resa grafica e localizzazione. Gran parte del lavoro nasce dalle lamentele più frequenti della community, che in queste settimane non ha risparmiato osservazioni su alcuni passaggi particolarmente ostici del survival horror.

Il fronte più delicato era quello del combattimento. Gli sviluppatori hanno rivisto diversi scontri per alleggerire la pressione dei nemici e rendere l’esperienza più equilibrata, senza però snaturare il livello di sfida che caratterizza il gioco. Gli incontri indicati dai giocatori come eccessivamente impegnativi, cioè “The Wake-Up Call”, “A Sight for Sore Eyes”, “Time and Tide” e “Cold Comfort”, adesso presentano meno avversari e ondate più leggere. Anche gli oggetti esplosivi sono stati ritoccati, con una migliore leggibilità visiva e un raggio d’azione più ampio. In pratica chi gioca ha a disposizione qualche strumento tattico in più per gestire i gruppi di creature che si fanno avanti.

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The Sinking City 2: HDR, upscaling e novità per PS5 Pro

Sul piano tecnico la novità più evidente è il supporto al display HDR, compreso lo standard HDR10+, disponibile su tutte le piattaforme grazie al contributo di Gamma Studios di Filippo Tarpini. Su PC le opzioni di upscaling si allargano con AMD FSR 4.1.1 e con la modalità “Legacy” di NVIDIA DLSS, così da offrire un ventaglio di scelte più ampio a seconda della scheda video installata.

Chi possiede una PS5 Pro troverà invece diversi miglioramenti, a cominciare dall’introduzione del PSSR. Sulla console più potente oggi in commercio la Modalità Qualità propone capelli renderizzati ciocca per ciocca, un’illuminazione Lumen rivista e riflessi di qualità superiore. La Modalità Prestazioni, dal canto suo, lavora ora a una risoluzione interna più alta, un dettaglio che si fa notare soprattutto nelle fasi più concitate.

C’è spazio anche per chi ha già visto i titoli di coda. La modalità Ex Oblivione, pensata per il dopo finale, è stata potenziata in modo sensibile. Slot dell’inventario e potenziamenti delle armi vengono mantenuti da una partita all’altra, mentre debutta Pure New Game, un’alternativa per chi preferisce ricominciare da zero con un’esperienza del tutto intatta dopo aver completato l’avventura la prima volta. Il protagonista Calvin Rafferty può inoltre indossare due nuovi costumi sbloccabili, The Warlock e The King in Yellow.

Demo su Steam e i primi sconti

Per accompagnare l’aggiornamento Frogwares ha rimesso online la demo su Steam, questa volta con la possibilità di trasferire i salvataggi nella versione completa. Versioni di prova del titolo sono disponibili anche su PlayStation 5, riservata agli abbonati PS Plus, e su Xbox. Per la prima volta dal lancio di agosto il gioco viene inoltre proposto a prezzo ridotto, con sconti scaglionati su piattaforme ed edizioni diverse.

Su PlayStation 5 la Standard Edition costa il 10% in meno dal 23 settembre al 7 ottobre, mentre la Premium Edition scende del 15% dal 7 al 21 ottobre. Per Steam tutte le edizioni sono scontate del 20% dal 1° all’8 ottobre e poi di nuovo dal 17 al 31 ottobre, in occasione dello Steam Scream Festival. Su Xbox Series X|S la riduzione è sempre del 20% ma cambia l’edizione coinvolta. Si parte con la Deluxe Edition dal 29 settembre al 5 ottobre, si prosegue con la Standard Edition dall’8 al 14 ottobre e si chiude con la Premium Edition dal 22 ottobre al 4 novembre, nell’ambito della promozione Shocktober.

Su ogni piattaforma, quindi, The Sinking City 2 arriva a questo periodo con una demo da provare, la patch 1.1.0 già installabile e un calendario di offerte che coprirà buona parte dell’autunno.

Fonte: TecnoAndroid