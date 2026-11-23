Nel sud del Cile alcune compagnie minerarie vogliono esplorare un’area grande quasi quanto Città del Messico per estrarre terre rare, e a Cobquecura, piccolo comune costiero della regione di Ñuble, l’idea preoccupa molti abitanti. Alexis Castro è tecnico minerario, una professione insolita in un paese dove quasi tutti vivono di agricoltura, pesca o turismo, e ammette che dovrebbe esserne contento. “Avrei un lavoro sicuro, qui nessun altro ha studiato miniera” racconta mentre aiuta la madre ad aprire il chiosco di famiglia sulla spiaggia di Santa Rita. Lì si vendono caffè in grani e dolci di ogni tipo a base di papaya, coltivata lungo tutta la costa.

La madre confessa di saperne poco, come tanti compaesani che non conoscono bene i progetti di esplorazione sulle colline intorno al paese, che coprono già un terzo del territorio comunale. È il figlio, che ha lavorato a lungo nelle miniere del deserto, a spiegarle come funziona l’estrazione. I terreni agricoli e forestali verrebbero spianati, la terra superficiale immersa in vasche d’acqua e agitata fino a separare le argille che contengono i minerali, poi trattate con acidi. “Non voglio la miniera qui, non voglio lasciarla a mio figlio” dice Castro. Il timore riguarda gli scarti accumulati nei depositi di sterili. Al nord non piove, mentre qui la pioggia è continua e potrebbe trascinarli nei fiumi e nelle falde.

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Oltre tremila richieste e la prima miniera approvata a Penco

Il catasto pubblico del Servizio nazionale di geologia e miniere mostra un’impennata delle concessioni minerarie legate a questi elementi. Dal 2013 fino a ottobre 2026 quattro aziende hanno presentato 3174 domande e 2221, cioè il 70%, sono arrivate dopo il 2020. Oggi ne restano attive 422, di cui il 30% già autorizzato, tutte concentrate nelle regioni di Maule, Ñuble, Biobío e Araucanía. Insieme toccano 132.600 ettari.

Non si parla solo di sondaggi. A Penco, città portuale di 50.000 abitanti nella regione del Biobío, il governo ha già dato il via libera alla prima miniera di terre rare del Paese. Il progetto è di Aclara, società con sede a Vancouver, ed è stato approvato a giugno di quest’anno sotto la presidenza di José Antonio Kast, nonostante l’opposizione di gran parte della comunità e del sindaco Rodrigo Vera. Il governo promette 1400 posti di lavoro diretti in una zona colpita da una disoccupazione record e, a gennaio 2026, da un incendio che ha lasciato senza casa 4000 famiglie. Vera chiede invece una discussione tecnica e ambientale, perché mancano precedenti per misurare l’impatto. La vicenda è ora finita in tribunale.

Cobquecura, poco più di 5000 abitanti per il 70% in zone rurali, è stato il secondo comune finito nel mirino. L’americana Chilean Cobalt Corp e la socia cilena NeoRe SpA attendono una concessione di sfruttamento su 600 ettari e annunciano un impianto operativo nel primo semestre del 2027, anche se nessun progetto è ancora entrato in valutazione ambientale. Le richieste di esplorazione attive sono 36, otto di Prospecciones Greenfield del gruppo Aclara e 28 di NeoRe. Sulle vetrine dei negozi compare la scritta “Cobquecura senza miniere”. Doris Soto, guida turistica, sostiene che quel modo di estrarre risorse non è compatibile con la vita di contadini e pescatori. Fra una trentina di residenti ascoltati in tre giorni nessuno si è detto favorevole.

Dalla cordigliera del puma grande ai prezzi globali

La ricerca nel sud del Cile comincia nel 2011 con Ree Uno SpA, del gruppo finanziario LarraínVial, concentrata sulla cordigliera di Nahuelbuta, il cui nome in mapudungun significa “puma grande”. Qui vivono il pudú, il cervo più piccolo del mondo, il monito del monte, il puma e il quique, ma esiste anche un’intensa attività forestale che già pesa sull’acqua. L’interesse si è acceso quando la Cina, che controlla l’80% delle terre rare, ha tagliato le esportazioni. Neodimio, lantanio e ittrio servono per schermi, televisori, orologi e telefoni, ma soprattutto per le auto elettriche, e le argille di Nahuelbuta somigliano a quelle dei giacimenti cinesi.

Secondo il geologo Osvaldo Rabbia dell’Università di Concepción queste sostanze non sono né terre né rare, e alcune risultano più abbondanti di rame e litio, anche se depositi come quelli cileni sono poco comuni. Il materiale estratto finirebbe soprattutto nei magneti. Il disprosio, usato nei motori elettrici, costa oggi circa 230 euro al chilo, ma a fine decennio potrebbe salire fino a 2600 o persino 4300 euro.

Fonte: TecnoAndroid