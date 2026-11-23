Un sensore MAF sporco può essere il motivo nascosto dietro a un motore che gira male, a consumi in aumento o a quella fastidiosa esitazione in accelerazione. Prima di lanciarsi in diagnosi lunghe, noiose e spesso costose conviene escludere le soluzioni più semplici, e la pulizia del sensore di flusso d’aria rientra proprio tra queste. Non serve chiamare un meccanico e nemmeno essere esperti del fai da te. Bastano qualche nozione di base, pochi attrezzi e un detergente specifico.

La maggior parte delle auto moderne utilizza il sensore MAF, chiamato anche debimetro, per misurare la quantità d’aria che entra nel motore. Questi dati arrivano alla centralina, che così può dosare il carburante necessario per mantenere il propulsore fluido e regolare. Il componente si trova nel condotto di aspirazione, tra il filtro e il corpo farfallato, e nella gran parte dei veicoli è piuttosto facile da individuare.

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Come quasi ogni parte del motore, anche questo sensore tende a sporcarsi col tempo. Una causa frequente è un filtro dell’aria scadente o ormai degradato, che lascia passare particelle microscopiche di polvere e detriti destinate a depositarsi proprio sul debimetro.

Come pulire il sensore MAF senza rischi

Per un lavoro sicuro e veloce basta un salto in un negozio di ricambi auto e un solo prodotto spray. Marchi come Liqui Moly e CRC vendono detergenti specifici molto diffusi, a base di un solvente che non lascia residui e pulisce gli elementi delicati del sensore senza danneggiarli.

Il primo passo consiste nel localizzare il sensore MAF sul condotto di aspirazione e scollegarne il connettore. Di solito il componente è fissato con viti, viti Torx o piccoli bulloni. Una volta rimossi, si sfila senza particolari difficoltà. A quel punto conviene ispezionarlo per verificare la presenza di sporco e polvere, poi spruzzare direttamente al suo interno da 10 a 15 brevi getti di detergente. Quando tutti i filamenti sono stati raggiunti dal prodotto, il sensore va appoggiato in un punto sicuro e lasciato asciugare per circa 10 minuti.

Ad asciugatura completata si rimonta tutto con le viti o i bulloni originali e si ricollega la spina. La centralina lavorerà decisamente meglio, visto che non dovrà più fare i conti con un sensore ricoperto di sporcizia. Se il debimetro era particolarmente incrostato, il miglioramento di prestazioni e consumi dovrebbe farsi sentire subito. Quando la pulizia non risolve il problema, oppure se la spia del motore è accesa con un codice di errore legato al flusso d’aria, il sensore MAF potrebbe dover essere sostituito. Per chi non se la sente di procurarsi il ricambio in autonomia, il negozio di ricambi di fiducia può dare una mano.

Alcune auto usano il sensore MAP

Va detto che non tutte le vetture montano un debimetro. Molti modelli recenti sovralimentati, con turbo o compressore, utilizzano invece un sensore MAP posizionato sul collettore di aspirazione. Questo dispositivo misura la pressione dell’aria all’interno del collettore e permette alla centralina di garantire al motore la giusta quantità di carburante.

Un sensore MAP difettoso provoca spesso gli stessi sintomi del cugino MAF, cioè funzionamento irregolare, calo di potenza, accelerazione lenta, consumi elevati e spia motore accesa. La pulizia si esegue allo stesso modo, con i prodotti dedicati ai sensori di flusso d’aria. In mancanza di questi va bene anche un comune pulitore per contatti elettrici.

Fonte: TecnoAndroid