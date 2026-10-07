iOS 27.2 Beta 3: azioni suggerite in Messaggi e codice nascosto

Apple ha distribuito nella serata del 5 ottobre la Beta 3 di iOS 27.2 riservata agli sviluppatori, accompagnata dalle terze versioni di prova di iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili. È il terzo passaggio del primo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 27, arrivato a due settimane dalle Beta 2. Il salto diretto alla versione 27.2, senza passare dalla 27.1, nasce da una scelta precisa di Cupertino, che così riesce a nascondere il codice legato a iPhone Duo, atteso sul mercato proprio nel periodo in cui uscirà il primo aggiornamento intermedio.

La nuova build è disponibile sugli iPhone supportati, cioè da iPhone 11 del 2019 in avanti, e il ciclo di test dovrebbe proseguire ancora per qualche settimana, con ogni probabilità fino alla fine di ottobre o ai primi di novembre 2026. Come accade di solito con gli aggiornamenti intermedi, Apple ne approfitta per sistemare problemi, rifinire dettagli e portare finalmente al debutto alcune funzioni annunciate ma rimaste nel cassetto. Due anni fa questo stesso passaggio aveva segnato l’arrivo di Apple Intelligence, mentre lo scorso anno le cose erano andate in modo decisamente più tranquillo.

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Le novità di iOS 27.2 tra icone ritoccate, Messaggi e codice nascosto

Partendo dalle modifiche visibili a tutti, nelle impostazioni e nel menu che compare tenendo premuta l’icona Impostazioni dalla schermata home spunta un’icona della batteria rivista, senza contorno e per certi versi più grande. Aprendo l’app Apple TV, invece, compare una schermata di benvenuto dedicata ai Profili, una funzione in realtà già presente dalla Beta 1 che porta sugli iPhone una possibilità finora riservata a tvOS.

Più interessante il capitolo Messaggi. iOS 27.2 porterà infatti al debutto le azioni suggerite, potenziate da Apple Intelligence e basate sul contesto delle conversazioni. La funzione era già comparsa nelle prime versioni di prova di iOS 27 prima di essere rimandata e ora potrebbe arrivare con controlli granulari per scegliere quali suggerimenti ricevere. Ci sarà anche l’opzione “Nascondi suggerimenti non utilizzati”, che una volta attivata smetterà di proporre dopo 30 giorni i suggerimenti ignorati dall’utente.

Scavando nel codice della Beta 3 emergono poi diversi elementi ancora in lavorazione, senza una data di arrivo precisa. Apple Music mostra il nuovo logo con la “m” minuscola e un carattere leggermente più spesso e largo. Per Comandi rapidi compaiono riferimenti alle notifiche di completamento, arresto o fallimento della creazione di comandi da parte dell’IA, oltre agli intent “Snooze Alarm” e “Dismiss Alarm”. C’è anche nuovo codice HomeKit che lascia intendere come gli accessori della Casa nelle vicinanze potrebbero mostrare i propri controlli nella Dynamic Island. Infine trovano posto quattro video con protagonista iPhone Duo, che sembrano pensati per istruzioni e diagnostica del dispositivo.

macOS 27.2 Golden Gate e gli indizi su un MacBook con schermo touch

Anche la terza beta di macOS 27.2 Golden Gate, distribuita come di consueto ai soli sviluppatori registrati, nasconde un paio di dettagli curiosi. Nel codice ci sono riferimenti a gesture specifiche per il controllo tramite tocco in app come Safari, Note e Foto, possibile segnale dell’arrivo di un MacBook con schermo OLED e supporto al tocco. Va detto però che queste gesture potrebbero riguardare anche Sidecar. A rafforzare l’ipotesi del portatile touch arrivano comunque alcuni simboli che sembrano raffigurare una pellicola protettiva per lo schermo di un notebook.

Apple Intelligence sempre più vicina a tvOS

Il dettaglio forse più rilevante arriva da tvOS 27.2, anch’esso giunto alla terza beta. Il codice include infatti l’opzione “Migliora Siri e Apple Intelligence” nell’app Impostazioni, accompagnata da questa descrizione: “Contribuisci a migliorare i modelli di base e Siri consentendo ad Apple di raccogliere e utilizzare le tue interazioni testuali e audio con Siri, Dettatura e Traduci”. Un indizio che lascia pensare a una prossima Apple TV compatibile con Apple Intelligence.

Fonte: TecnoAndroid