Il Canon EOS R8 Mark II nasce con un compito preciso, cioè colmare le lacune che per anni hanno frenato la fotocamera full frame più accessibile di casa Canon. Al modello mancavano infatti due elementi ritenuti quasi irrinunciabili da chi scatta con una certa regolarità, ovvero la stabilizzazione sul sensore e il joystick. Con la seconda generazione il quadro cambia parecchio e ne viene fuori un corpo macchina più completo, che resta leggerissimo e si muove con grande disinvoltura nei video in 4K a 60p.

Dopo la prova sul campo l’impressione è abbastanza chiara. EOS R8 Mark II non ha più molto da invidiare alle rivali dirette e si candida a diventare il compagno ideale per chi preferisce viaggiare leggero senza rinunciare ai vantaggi di un sensore di grande formato. Un salto di qualità vero, insomma, più che un semplice aggiornamento di facciata.

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Le due mancanze che pesavano di più

Per capire la portata del cambiamento conviene partire da ciò che non c’era. L’assenza della stabilizzazione del sensore rappresentava per molti appassionati il vero tallone d’Achille della serie. Si tratta di quel sistema che compensa i piccoli movimenti delle mani direttamente all’interno del corpo macchina, con qualsiasi obiettivo montato. È una funzione che fa la differenza quando la luce cala, quando si allungano i tempi di esposizione oppure quando si riprende a mano libera senza appoggi.

Il secondo limite era meno vistoso ma ugualmente fastidioso nell’uso quotidiano. Senza un joystick dedicato spostare il punto di messa a fuoco diventava un’operazione meno immediata, soprattutto quando la scena cambia in fretta e serve reagire in pochi istanti. Un comando fisico di questo tipo permette di lavorare con l’occhio nel mirino e il dito sempre pronto, senza passare dai menu. Proprio queste due assenze avevano finito per penalizzare un prodotto per il resto molto apprezzato, e la nuova versione mette mano esattamente lì.

Leggerezza e video, i veri punti di forza

Nonostante le novità, Canon è riuscita a non appesantire il corpo. La bilancia si ferma a 546 grammi, un valore che rende questa mirrorless particolarmente adatta a chi si sposta spesso e vuole uno zaino il più snello possibile. Per molti fotografi in viaggio il peso dell’attrezzatura è un fattore decisivo, a volte persino più della scheda tecnica, e su questo fronte il nuovo modello mantiene intatta la sua identità.

Poi c’è il capitolo video, dove EOS R8 Mark II si dimostra particolarmente dotata. La registrazione in 4K a 60p garantisce filmati ad alta definizione con movimenti fluidi, una combinazione che interessa sia a chi crea contenuti sia a chi vuole semplicemente portare a casa ricordi di viaggio di buona qualità. Unita alla nuova stabilizzazione, questa capacità rende la fotocamera molto più versatile rispetto al passato, perché ora può alternarsi tra scatti e riprese con la stessa naturalezza.

Il risultato complessivo è una full frame Canon che passa decisamente alla marcia successiva. Più completa nei comandi, più solida nelle riprese a mano libera e sempre ben lontana dagli ingombri tipici delle macchine di fascia superiore, la nuova arrivata conserva il suo ruolo di porta d’ingresso al pieno formato del marchio giapponese. Il tutto racchiuso in un corpo che pesa appena 546 grammi.

Fonte: TecnoAndroid